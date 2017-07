Дима Билан отреагировал на слухи о своем тяжелом состоянии

Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет своё право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!!🤷🏻‍♂️ Зае.. ли!!! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень 🤣!!! Но я склонен рассуждать так - интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует))) Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое -летит в Африку лечится?!?! Наверное, к доктору "айболиту" 🤦🏻‍♂️ - да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа - что, "Мадагаскар" не смотрели !??!!!?😂 Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел - впечатляться человеку нууууу необходимо!) #билан #димабилан #bilan #dimabilan / You know what, my dear friends! No, not those who have their right to the opinion, but those, who have a sick fantasy on the topic of my illness or sickness, or any such a nonsense that suddenly I flew to Africa to be treated !!! 🤷🏻‍♂ F.. off !!! I've never wrote such comments, but you got me !!! God give you all health, but I'm not going to pay attention to all the stupid bloggers who created the program in YouTube and making references to the fact that I've passed away !!! What a bollocks 🤣 !!! But I'm inclined to think this way - I am obviously interesting and very interesting !!! That's cheers me up))) But the stupidity of people who are pestering me, that I must have gone to Africa to be treated?!?! Probably, to the doctor "aibolit" 🤦🏻 - In fact I came here to stroke a zebra and a giraffe - haven't you seen "Madagascar" ! ?? !!!? 😂 There are too many projects, concerts and important duties ahead - a human being have to get an inspiration from somewhere !) #bilan #dimabilan

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Jul 4, 2017 at 12:32am PDT