Дима Билан отреагировал на слухи о своем тяжелом состоянии

На днях 35-летний российский певец рассказал своим фолловерами в Инстаграме о том, что отправляется в Африку. Однако фанаты артиста тут же заподозрили неладное: они посчитали, что Билан уезжает лечиться от тяжелой болезни. Исполнитель не выдержал и резко отмел надоедливые слухи пользователей Сети.

Здоровье популярного артиста Димы Билана сейчас не обсуждает разве что ленивый. Сам певец тоже подливает масла в огонь – то налысо побреется, то в Исландию неожиданно улетит. А недавно Дима рассказал своим подписчикам в Инстаграме, что собирается в Африку.

Фанаты заволновались – неужели их кумир улетает лечиться? Реакция исполнителя не заставила себя ждать: Билан, которого, по видимому, уже «достали» слухи на эту тему, не стеснялся в выражениях.

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«Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет своё право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!! Зае..ли!!! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)» — эмоционально прокомментировал певец ситуацию в своем Инстаграме.

Исполнитель также написал о том, что не собирается тратить свои нервы на блоггеров с Youtube, которые говорят, что артист умер:

«Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень!!!

Но я склонен рассуждать так — интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует)))», — ответил недругам Дима.

Напомним, что недавно стало известно о наличии у певца несколько грыж в позвоночнике, а также язвенной болезни желудка. Артист прошел курс лечения, уже идет на поправку и даже успел прибавить в весе.



































































































Aizvērt Концерт Димы Билана "35 Неделимые" в "Арене Рига" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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