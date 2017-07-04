Дима Билан отреагировал на слухи о своем тяжелом состоянии

На днях 35-летний российский певец рассказал своим фолловерами в Инстаграме о том, что отправляется в Африку. Однако фанаты артиста тут же заподозрили неладное: они посчитали, что Билан уезжает лечиться от тяжелой болезни. Исполнитель не выдержал и резко отмел надоедливые слухи пользователей Сети.
- «Как новенький!»: Дима Билан справился с тяжелой болезнью 2 июня 2017 г.
- Дима Билан набрал вес и теперь с трудом помещается в свою одежду 24 апреля 2017 г.
- Концерт Димы Билана в Риге: сотни сердец и горячие объятия 13 апреля 2017 г.
Здоровье популярного артиста Димы Билана сейчас не обсуждает разве что ленивый. Сам певец тоже подливает масла в огонь – то налысо побреется, то в Исландию неожиданно улетит. А недавно Дима рассказал своим подписчикам в Инстаграме, что собирается в Африку.
Фанаты заволновались – неужели их кумир улетает лечиться? Реакция исполнителя не заставила себя ждать: Билан, которого, по видимому, уже «достали» слухи на эту тему, не стеснялся в выражениях.
«Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет своё право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!! Зае..ли!!! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)» — эмоционально прокомментировал певец ситуацию в своем Инстаграме.
Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет своё право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!!🤷🏻♂️ Зае.. ли!!! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень 🤣!!! Но я склонен рассуждать так - интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует))) Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое -летит в Африку лечится?!?! Наверное, к доктору "айболиту" 🤦🏻♂️ - да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа - что, "Мадагаскар" не смотрели !??!!!?😂 Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел - впечатляться человеку нууууу необходимо!) #билан #димабилан #bilan #dimabilan / You know what, my dear friends! No, not those who have their right to the opinion, but those, who have a sick fantasy on the topic of my illness or sickness, or any such a nonsense that suddenly I flew to Africa to be treated !!! 🤷🏻♂ F.. off !!! I've never wrote such comments, but you got me !!! God give you all health, but I'm not going to pay attention to all the stupid bloggers who created the program in YouTube and making references to the fact that I've passed away !!! What a bollocks 🤣 !!! But I'm inclined to think this way - I am obviously interesting and very interesting !!! That's cheers me up))) But the stupidity of people who are pestering me, that I must have gone to Africa to be treated?!?! Probably, to the doctor "aibolit" 🤦🏻 - In fact I came here to stroke a zebra and a giraffe - haven't you seen "Madagascar" ! ?? !!!? 😂 There are too many projects, concerts and important duties ahead - a human being have to get an inspiration from somewhere !) #bilan #dimabilan
Исполнитель также написал о том, что не собирается тратить свои нервы на блоггеров с Youtube, которые говорят, что артист умер:
«Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень!!!
Но я склонен рассуждать так — интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует)))», — ответил недругам Дима.
Напомним, что недавно стало известно о наличии у певца несколько грыж в позвоночнике, а также язвенной болезни желудка. Артист прошел курс лечения, уже идет на поправку и даже успел прибавить в весе.Еще по этой теме