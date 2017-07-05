Бывший повар кулинарной студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

Юлия Высоцкая
 

Юлия Высоцкая. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Известная российская актриса Юлия Высоцкая оказалась в центре скандала: бывший сотрудник ее кулинарной студии заявил, что работал у звезды «в рабских условиях», при этом за свой труд он недополучил сотни тысяч рублей.

Еще по этой теме

Видеозапись с рассказом об этой истории была опубликована в паблике Mash.

В кадре Андрей Иванов поведал о том, как он работал на известного ресторатора. По его словам, 8 месяцев ему приходилось вкалывать без выходных, по 7 дней в неделю. Написав заявление на увольнение, мужчина получил пустую трудовую книжку и угрозы от бывшего руководства.

Реклама

Как рассказал Андрей, ему отказались выплачивать около 250 тысяч рублей (3,7 тысяч евро - Прим. ред.) и пригрозили разрушить его карьеру единственным звонком обладающего большими связями кинорежиссера Андрея Кончаловского.

По утверждению кондитера, начальница заявила ему: «Я костьми лягу, чтобы больше вы никогда на работу не устроились».

Теперь Андрей Иванов намерен пожаловаться на бывшего работодателя в прокуратуру и обратиться в суд.

Еще по этой теме
Высоцкая дала большое интервью и наконец-то рассказала о состоянии дочери

Высоцкая дала большое интервью и наконец-то рассказала о состоянии дочери

Юлия Высоцкая стала неузнаваемой

Юлия Высоцкая стала неузнаваемой

Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским

Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 239500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 270000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео «русской Кардашян» взбудоражило мужчин и "убило" женщин Wo&Men

Видео «русской Кардашян» взбудоражило мужчин и "убило" женщин

В Китае обнаружили останки древних людей-великанов Hi-Tech

В Китае обнаружили останки древних людей-великанов

Секси-мимими: модель нижнего белья в микро-бикини и с песиком Wo&Men

Секси-мимими: модель нижнего белья в микро-бикини и с песиком

Поиски пятилетнего Ивана: обыскивается вся Лиепая Новости

Поиски пятилетнего Ивана: обыскивается вся Лиепая

Кейт Миддлтон вышла в свет с новой прической Wo&Men

Кейт Миддлтон вышла в свет с новой прической

Российские исполнители

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 