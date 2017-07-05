Бывший повар кулинарной студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

Известная российская актриса Юлия Высоцкая оказалась в центре скандала: бывший сотрудник ее кулинарной студии заявил, что работал у звезды «в рабских условиях», при этом за свой труд он недополучил сотни тысяч рублей.

Видеозапись с рассказом об этой истории была опубликована в паблике Mash.

В кадре Андрей Иванов поведал о том, как он работал на известного ресторатора. По его словам, 8 месяцев ему приходилось вкалывать без выходных, по 7 дней в неделю. Написав заявление на увольнение, мужчина получил пустую трудовую книжку и угрозы от бывшего руководства.

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Как рассказал Андрей, ему отказались выплачивать около 250 тысяч рублей (3,7 тысяч евро - Прим. ред.) и пригрозили разрушить его карьеру единственным звонком обладающего большими связями кинорежиссера Андрея Кончаловского.

По утверждению кондитера, начальница заявила ему: «Я костьми лягу, чтобы больше вы никогда на работу не устроились».

Теперь Андрей Иванов намерен пожаловаться на бывшего работодателя в прокуратуру и обратиться в суд.

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