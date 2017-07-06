Друзья рассказали, что, по их мнению, сгубило экс-солиста «Иванушек»

В СМИ продолжают активно обсуждать внезапную кончину 47-летнего Олега Яковлева. Официальной причиной трагической смерти экс-солиста «Иванушек International» стало двустороннее воспаление легких, но друзья певца уверены, что виной всему был цирроз печени.

Олег Яковлев скончался в больнице 28 июня. По информации различных СМИ, официальной причиной смерти певца стало двустороннее воспаление легких, которое он долго отказывался лечить.

Однако в прессе до сих пор появляются самые разные слухи о том, что могло сгубить экс-солиста «Иванушек International».

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На днях журналисты «Комсомольской правды» пообщались с друзьями Олега, которые заявили, что у него были серьезные проблемы с алкоголем.

«Главной его проблемой был алкоголь. Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе «Иванушки», —

вспомнил бывший директор группа t. A. T. u Леонид Дзюник.

«Олегу повезло, его приняли в популярную группу. А потом начался алкоголь. И его попросили из группы именно по этому поводу. Олег был довольно замкнутый человек, держался особняком.

«Зеленый змий» — это его беда. И то, что после «Иванушек» он не получил той популярности, на которую рассчитывал, только усугубило его вредную привычку», —

не сомневается продюсер.

По его словам, Олег пытался побороть алкогольную зависимость, но у него это не вышло. Леонид уверен, что реальной причиной смерти Яковлева стал цирроз печени.





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