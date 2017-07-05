Звезда 90-х Алена Свиридова рассказала о причинах расставаний с экс-супругами

Недавно 54-летняя Алена Свиридова стала героиней ток-шоу «Жена. История любви» и призналась его ведущей Кире Прошутинской, по каким причинам разрывала отношения с бывшими возлюбленными и как общалась с сыновьями.

На днях исполнительница хитов «Розовый фламинго» и «Я слишком много знаю» Алена Свиридова пришла в студию ток-шоу «Жена. История любви», чтобы раскрыть детали своей личной жизни с самой молодости.

Певица призналась, что первый супруг Сергей Свиридов был и ее первым мужчиной, при этом замуж за него она вовсе не собиралась — ее вынудили близкие.

«Тогда не было иного выбора. Если ты влюбилась и с мужчиной спишь, нужно было жениться», — заявила Алена. Через три года после свадьбы будущая звезда впервые стала мамой, родив сына Василия.

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Как раз в это время ее карьера пошла в гору, и Свиридова даже отважилась оставить ребенка в Минске, где тогда жила с родителями (от мужа Алена ушла из-за влюбленности в другого мужчину), и уехала покорять Москву. «Сыну было восемь лет. Я его забрала только через четыре года. Вася мне говорил, что я его бросила. Есть ощущение, что я не дала ему достаточно любви», — поделилась певица.

Следующий брак Алены Свиридовой с американским дипломатом Генри Пикоком продлился всего два года — женщине хотелось гастролировать и выступать, а возлюбленный мечтал о тихой семейной рутине.

Бурный роман Алены с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, который был на 20 лет младше своей пассии, тоже закончился спустя 4 года:

звезда была не уверена в чувствах своего бойфренда и, узнав о своей второй беременности, даже хотела сделать аборт, но передумала.

Сейчас Алена воспитывает 13-летнего сына Григория Мирошниченко вместе с новым возлюбленным Давидом Варданяном.

Она призналась, что наконец обрела внутреннюю гармонию и хочет насладиться ей сполна, поэтому не торопится под венец в третий раз.





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