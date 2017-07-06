60-летняя «секс-бомба СССР» без ума от мужчины в два раза моложе и продвигает его в кино

 

Фото: Кадр из фильма

Не так давно звезда советских фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева объявила о расставании с мужем-эстонцем. А всего через неделю выяснилось, что актриса уже нашла новую любовь в лице начинающего актера Дениса Бондаренко, и 30-летняя разница в возрасте между ними ее совсем не смущает.

На закрытии ММКФ-2017 Александра Яковлева, считавшаяся одной из самых сексуальных див советского кинематографа, позировала фотографам на красной дорожке с неизвестным широкой публике высоким и статным молодым человеком.

Журналистам портала Eg.ru удалось выяснить имя красавца, его возраст и род деятельности — 30-летний начинающий актер Денис Бондаренко.

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В свою очередь, Яковлева сообщила, что познакомилась с мужчиной в Сети и так увлеклась общением, что сама предложила ему попробовать свои силы в кино.

«Он невероятно крутой! — расхвалила своего кавалера звезда. — Круче, чем Даня Козловский — гарантирую!».

Рядом с Бондаренко Яковлева буквально светилась от счастья и призналась в том же интервью, что 60-й юбилей встретила в его компании.

Напомним, Александра Евгеньевна была замужем трижды, у нее двое взрослых детей и четверо внуков.

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