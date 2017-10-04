ФОТО: Галкин показал сильно похудевшую Пугачеву

Свежие снимки 68-летней Аллы Пугачевой чаще появляются в Инстаграме 41-летнего Максима Галкина, чем в ее собственном. На днях телеведущий в очередной раз порадовал подписчиков ярким фото своей супруги. Поклонники были приятно поражены стройной фигурой Примадонны.
Алла Пугачева крайне редко делится с фолловерами в Инстаграме новыми фотографиями. Зато ее супруг Максим Галкин регулярно показывает певицу в обычной жизни на радость всем фанатам.
Очередной свежий кадр, на котором заметно, как сильно за последнее время похудела Пугачева, буквально взорвал Сеть. Фото было сделано во время празднования дня рождения супруги Валентина Юдашкина.
Подписчики пришли в восторг не только от внешнего вида звезды, но и от того, какой жизнерадостной выглядит певица.
«Француженка!», «С каждым днем становится все краше и краше...», «Худышка», — прокомментировали фото поклонники.
Одни фолловеры захотели узнать секрет похудения Пугачевой. Другие отметили, что с прямыми волосами Примадонна выглядит на несколько десятков лет моложе.