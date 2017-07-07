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8 июля в ночном клубе «Friends» состоится концерт дивы хаус и диско музыки Carol Jiani, сообщает портал www.balticevents.info.

В подростковом возрасте Кэрол была замечена продюсером Джо ЛаГрекой на выступлении в клубе. Ее большой успех пришел, когда она выпустила «Hit'n Run Lover» в своём первом сольном альбоме в мае 1981 года - он стал огромным танцевальным гимном, который был переиздан бесчисленное количество раз.

Кэрол работает с ведущими студиями звукозаписи Лондона и выпускает ещё три альбома. После серии синглов для различных лейблов ее ранних композиций 1980-х годов, Кэрол выпускает «The Best of Carol Jiani: Hit'n Run Lover».

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С 1996 по 2006 год последовала пауза в десять тихих лет, прежде чем она вернулась в шоу бизнес, выпустив серию танцевальных композиций, как от своего имени, так и в качестве гостевых выступлений для нескольких артистов, включая ее дуэт с Эвелин Томас «Are You Man Enough?».

На концерте в Риге певица исполнит свои лучшие работы и композиции. Цена билета на мероприятие 5 евро, для владельцев vip-карт - бесплатно. Резервация столиков по телефону 29299444. Больше информации на официальном сайте клуба www.clubfriends.lv.


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