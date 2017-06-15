ВИДЕО: О чем мечтают дети Пугачевой и Галкина?

Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми проводят лето в Юрмале. Так как с погодой на курорте не складывается, вместо прогулок по пляжу, звездная семья решила изучить местные достопримечательности и отправилась в Рижский зоопарк. По дороге Гарри и Лиза рассказывали родителям о своих мечтах, а позже между ними разгорелся нешуточный спор.
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«Я хочу кататься на электричке. Когда мы поедем, папа?», - вопрошал сын Примадонны.
«Если кризис совсем долбанет, мы все время будем на электричке ездить», - ответил ребенку Максим.
«Боже упаси», - послышался голос Аллы за кадром.
В то же время, Лиза решила озвучить свои мысли:
«Я хотела помечтать... Чтобы кто-то подарил мне котенка. Хочу с ним играть».
На что Пугачева, сидящая на переднем сидении, ответила отказом. «Ну мам, тогда собачку», - отреагировала девочка.
«Маруся, видишь, не разрешает собаку, переживает», - заверила певица (Маруся - собака, живущая с семьей на вилле «Марта» - прим. ред.).
«Тогда корову», - в отчаянии попросила Лиза, на что Галкин пошутил: «Вот корову, это да!».
Что еще попросили дети у Галкина и Пугачевой, смотрите на видео!
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