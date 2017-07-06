ВИДЕО: Пугачева и Галкин c детьми побывали в Рижском зоопарке

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми проводят второй месяц в Юрмале. Так как с погодой на курорте не складывается, прогулки по пляжу звездная семья совмещает с изучением местных достопримечательностей. На днях Примадонна с семьей побывала в Рижском зоопарке. Максим Галкин смонтировал и опубликовал небольшой видеообзор экскурсии в своем микроблоге Instagram.
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«Мы в зоопарке. Алла озвучила мысли обезьян. Лиза испугалась тигра. Я с Гарри прошёл по туннелю с летучими мышами, пауками и крокодилами», - подписал трогательный ролик Максим.
По дороге 3-летняя дочь Галкина и Пугачевой Лиза призналась, что больше всего хотела бы посмотреть в зоопарке на крокодилов, тукана и слона.
Интересно, что в зоопарке малышка испугалась тигра, а брат поспешил ее успокоить.
Как прошла прогулка знаменитой семьи в Риге? Смотрите видео!
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