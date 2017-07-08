Паулина Андреева рассказала о совместном быте с Федором Бондарчуком

Паулина Андреева и Федор Бондарчук
 

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Паулина Андреева нечасто дает интервью, а на тему личной жизни — тем более. Но порой случаются исключения — так, Вадиму Вернику удалось пообщаться с 28-летней актрисой о Федоре Бондарчуке и даже узнать некоторые детали совместного быта звездной пары.

В откровенном интервью журналу OK! Паулина Андреева рассказала, как относится к излишнему вниманию к своей персоне, почему редко публикует фото в Инстаграме, готовит ли дома и как реагирует на постоянные слухи о ней и Федоре Бондарчуке, появляющиеся в Сети.

«Мне гораздо больше нравилось, когда единственной информацией обо мне были фильмы и спектакли.

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Внимания вдруг стало слишком много, жизнь на какой-то момент стала несколько сложнее. Но мы справились, — в разговоре с главным редактором издания призналась звезда фильма «Мифы».

— Я стараюсь не включаться в эту медиаигру. Я надеюсь, что пламя рано или поздно потухнет и какое-то время наши имена не будут мелькать в этих жутких заголовках и статьях».

Также Паулина рассказала, почему так редко публикует снимки в Инстаграме: «Почему всего две фотографии? Потому что это все в плоскости моего нежелания насыщать собой пространство».

В ходе беседы с избранницей Федора Бондарчука Вадим Верник также упомянул, что однажды оказался в гостях у звездной пары и обнаружил, что всех присутствующих угощают пиццей.

«Зачем ты меня стыдишь? У нас просто была вечерика «пицца-кола». Мы собрались смотреть кино. А готовить я люблю, правда-правда», — парировала Андреева.

В ходе интервью она также призналась, что считает себя «хулиганкой».

«Я подвижна, ищу и жажду впечатлений, приключений, эмоций. Я рутины побаиваюсь. Живу жадно», — заявила актриса.

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