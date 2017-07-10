Сергей Гармаш представит свой творческий вечер в Доме Конгрессов

20 января в Доме Конгрессов с творческим вечером выступит один из самых харизматичных российских актеров.

«Всякому безобразию есть свое приличие», — сказал Антон Павлович Чехов. Этими словами и назвал своё выступление один из самых популярных российских актеров Сергей Гармаш.

Это программа - смесь моноспектакля и творческой встречи.

Ярко и интересно, как может только Сергей Гармаш, актер перемежает рассказы Чехова c историями о своей жизни, о работе с корифеями театра и молодыми коллегами. И если у зрителей, сидящих в зале, возникают вопросы, Сергей Гармаш отвечает, и это тоже часть спектакля.

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Его присутствие, энергия и неповторимые интонации настолько заполняют сцену, что она не нуждается в декорациях: на ней только большой экран, на котором демонстрируются отрывки из кинофильмов и спектаклей.

Сергей Гармаш играет спектакль о своей жизни, честно рассказывая о времени и о себе.