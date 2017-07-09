ФОТО: Ксения Бородина удивила подписчиков лицом без макияжа

На днях в своем микроблоге известная телеведущая Ксения Бородина разместила снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Это фото привело в шок ее подписчиков.

На снимке, который опубликовала Ксения Бородина в Инстаграме, она предстала перед подписчиками без макияжа. Он их невероятно удивил. Ксения на нем похожа на подростка.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида телеведущей.

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😩😩😩😩 не хочу в Москву 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ оставьте меня тут 🔝🍓🍎🍒⭐️👧🏿 A post shared by borodylia (@borodylia) on Jul 9, 2017 at 2:25am PDT

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