ФОТО: Ксения Бородина удивила подписчиков лицом без макияжа

 

Фото: instagram.com

На днях в своем микроблоге известная телеведущая Ксения Бородина разместила снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Это фото привело в шок ее подписчиков.

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На снимке, который опубликовала Ксения Бородина в Инстаграме, она предстала перед подписчиками без макияжа. Он их невероятно удивил. Ксения на нем похожа на подростка.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида телеведущей.

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