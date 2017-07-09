ФОТО: Ксения Бородина удивила подписчиков лицом без макияжа

На днях в своем микроблоге известная телеведущая Ксения Бородина разместила снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Это фото привело в шок ее подписчиков.
- ФОТО: Ксения Бородина наконец показала младшую красавицу-дочь 11 июня 2017 г.
- ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику 6 апреля 2017 г.
На снимке, который опубликовала Ксения Бородина в Инстаграме, она предстала перед подписчиками без макияжа. Он их невероятно удивил. Ксения на нем похожа на подростка.
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида телеведущей.
Еще по этой теме