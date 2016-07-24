Одна из самых сексуальных и ярких звезд шоу-бизнеса певица Вера Брежнева блистает на сцене уже много лет. Начав свою музыкальную карьеру с популярного трио «ВИА Гра», артистка выросла в самостоятельную творческую единицу и уже более десяти лет не сходит с обложек глянцевых журналов и главных страниц самых рейтинговых порталов и газет. В чем феномен такой востребованности и всеобщей любви? Смотрите фото, и вы все поймете!

Веселый нрав

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6 рукопожатий разберут проблемы на части, но лишь одно объятие нам дарит необъятное счастье 💛 Клип уже доступен в ITunes и на моем #YouTube канале BrezhnevaOfficial https://youtu.be/KNYy8vah6vI АКТИВНАЯ ССЫЛКА В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ ❤ #ВЕРАБРЕЖНЕВА #БЛИЗКИЕЛЮДИ by @alanbadoev 🔥 A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jun 5, 2017 at 8:25pm PDT

А мне летать охота.. 👐 в общем села в самолет, лечу дальше 🤣 A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on May 2, 2017 at 11:27am PDT

Эффектные образы

Яркого дня вам ❤️ A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Apr 10, 2017 at 9:23pm PDT

Ох уж это игривое настроение.... 🙈🔥💋❤️ wearing @rasario , style @nadinasmirnova , muah @mariachepchugova_mua , diamonds @amovajewelry ⚡️ A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Feb 22, 2017 at 12:35pm PST

Собрались. Поехали. 😘 #Филиппу50 #золотоймой A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Apr 30, 2017 at 8:21am PDT

Курочка гуляет по улочкам 🤣 🐔 A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on May 18, 2017 at 10:59am PDT

Сексуальность

Позвони мне, позвони 😂🤙🏻 #алло #пронто #pronto #schwarzkopfproru Смотреть на причёску! 👻😜 A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Mar 16, 2017 at 10:05am PDT

Endless love... ❤️ #love #paradise A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Sep 9, 2016 at 11:13am PDT

Выбросило на берег. #русалка 😂 A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Aug 11, 2016 at 12:09am PDT

Безупречная фигура

Финальный день отпуска дороже золота ✨🤗 #золотаяпора #золото #gold #glasses #jewelry #paradise #enjoy #thailand A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jan 24, 2017 at 9:48am PST

🦐☀️🌊 #thailand #enjoy #paradise #hot #summer #sun #sea #love #happy A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jan 21, 2017 at 9:00am PST

Любовь к детям

Люблю вас ❤️ счастлива нашим встречам на моих концертах 💕 #номер1 #любовьспасетмир #асолнцесветитвсемодинаково #хорошийденьуменясегодня #доброеутромоиродныелюди A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Feb 14, 2017 at 2:06pm PST

Естественная красота

💝 A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Apr 8, 2017 at 11:42pm PDT

Утро оно такое 😂 зато радостное)) целую вас 😘#доброеутро #всемылюди A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Mar 16, 2017 at 11:43pm PDT

Happy with my ❤ #love #happiness #family #nofilters A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jun 26, 2017 at 11:03am PDT

Семейные ценности

Целуем вас тепло ❤ #БлизкиеЛюди #лето #любовь #дочкиматери #поцелуй #baci #Italy #famiglia A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jun 15, 2017 at 1:58pm PDT

❤ #love #family #sisters #4 #happy A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jun 11, 2017 at 10:12pm PDT

Здоровый образ жизни

Правила в отпуске просты: кто тренируется - тот ест 😂😂😂 обожаю, когда в отелях есть спорт-залы и хорошие тренеры 💪🏻✊🏻👯😎 A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jan 22, 2017 at 12:02pm PST

Благотворительная деятельность

Творчество

В пятницу, 14 июля в 20:00, Вера Брежнева выступит с сольной программой в концертном зале «Дзинтари» - приходите, и убедитесь сами - ее есть за что любить!

Билеты в продаже в сети Biļešu Serviss и на сайте bilesuserviss.lv.

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