Одна из самых сексуальных и ярких звезд шоу-бизнеса певица Вера Брежнева блистает на сцене уже много лет. Начав свою музыкальную карьеру с популярного трио «ВИА Гра», артистка выросла в самостоятельную творческую единицу и уже более десяти лет не сходит с обложек глянцевых журналов и главных страниц самых рейтинговых порталов и газет. В чем феномен такой востребованности и всеобщей любви? Смотрите фото, и вы все поймете!
Веселый нрав
Эффектные образы
Сексуальность
Безупречная фигура
Любовь к детям
Естественная красота
Семейные ценности
Съездила к любимым ❤️❤️❤️ наобнимались, нацеловались, наговорились 💛 #Днепр, спасибо за ВСЁ 😍😍😍 еду дальше ➡️ #Бердянск , жди меня , везу любовь и счастье!!!! #бабуля #бабушкаВера #бабушкаВеры #друзья #любовь #родня #поездки #гастроли #жизнь #мояжизнь #гостиланародине #концерт #kvartalconcert #love #life
Здоровый образ жизни
Благотворительная деятельность
Вы когда нибудь задумывались, как живётся людям с ВИЧ? С чем они сталкиваются ежедневно? Ежедневная терапия - лекарства, чтобы жить. Ежедневно бояться, чтобы не узнали об их диагнозе. Ежедневно выживать. Ежедневно бороться. С вирусом и, к сожалению, с людьми, которые ничего не знают о ВИЧ. Каково болеть, при этом ещё чувствовать себя изгоем. Каково бояться говорить о своей болезни, хотя это хроническое заболевание, как многие другие. Каково так жить? Пусть каждый хотябы сегодня , 1го декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом, задумается об этом. И его сердце станет мягче, добрее, понятливее. Сегодня мы уже знаем, как уберечься от ВИЧ, знаем, что есть терапия, есть возможность жить и не бояться!!! Сегодня я ЗА! #профилактикуВИЧ! Я ЗА то, чтобы все знали свой ВИЧ-статус, чтобы все, у кого он оказался положительным, сразу получали качественное лечение!Я ЗА! Чтобы люди, живущие с ВИЧ, не сталкивались с дискриминацией! Вместе мы сможем #Стопвичспид! #пройдиТЕСТнаВИЧ #победимСПИДвместе 💪🏻 Если вы со мной солидарны - поддержите репостом. ❤️
Творчество
В пятницу, 14 июля в 20:00, Вера Брежнева выступит с сольной программой в концертном зале «Дзинтари» - приходите, и убедитесь сами - ее есть за что любить!
Билеты в продаже в сети Biļešu Serviss и на сайте bilesuserviss.lv.Еще по этой теме