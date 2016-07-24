Вера Брежнева
 

Вера Брежнева. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Одна из самых сексуальных и ярких звезд шоу-бизнеса певица Вера Брежнева блистает на сцене уже много лет. Начав свою музыкальную карьеру с популярного трио «ВИА Гра», артистка выросла в самостоятельную творческую единицу и уже более десяти лет не сходит с обложек глянцевых журналов и главных страниц самых рейтинговых порталов и газет. В чем феномен такой востребованности и всеобщей любви? Смотрите фото, и вы все поймете!

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Творчество

В пятницу, 14 июля в 20:00, Вера Брежнева выступит с сольной программой в концертном зале «Дзинтари» - приходите, и убедитесь сами - ее есть за что любить!

Билеты в продаже в сети Biļešu Serviss и на сайте bilesuserviss.lv.

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