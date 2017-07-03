Сказочные фото: 43-летняя Высоцкая показала идеальную фигуру на курорте

Юлия Высоцкая
 

Юлия Высоцкая. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая проводит лето вместе с супругом и сыном на одном из южных курортов. Оттуда артистка делится живописными фотографиями.

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В своем официальном микроблоге Instagram Высоцкая регулярно публикует фото с Андреем Кончаловским и сыном Петром. Счастливая семья прогуливается по набережной, катается на яхте и наслаждается местными блюдами.

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Шагаем. #нескандинавы #солнце #лето #кончаловский #юлиявысоцкая #juliavysotskaya

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#шагаем #лето #юлиявысоцкая #юлиявысоцкая

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На одном из фото Высоцкая позирует в надувной лодке, одетая в белые майку и юбку.

«В сумке собраны все летние впечатления, теперь бы не растерять...)», – подписала фото Юлия, демонстрирующая на снимке стройные ноги.

Посидим "на дорожку" #кадр #лето #юлиявысоцкая #juliavysotskaya

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Поклонники пришли в восторг от актрисы. «Не стану лишнего писать, скажу одно, очень повезло вашему мужу! Я ваша поклонница с первой передачи», «Вы невероятно позитивная!», «Красота ,море ,солнце ,лето», «Волшебно!», «Удивительная фантазерка!!!😘😘😘», «Шикарное фото!👍😍🌷», «Красота вы наша Богиня!!!» – рассыпались в комплиментах фанаты.

Другие подписчики попытались угадать, где именно находится Высоцкая. Большинство предположило, что актриса путешествует по Италии. Отметим, что у семьи есть в этой стране своя недвижимость.

#вседеловшляпе #однаждыневамерике #лето #юлиявысоцкая #кончаловский #шагаем

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