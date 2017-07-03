Сказочные фото: 43-летняя Высоцкая показала идеальную фигуру на курорте

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая проводит лето вместе с супругом и сыном на одном из южных курортов. Оттуда артистка делится живописными фотографиями.

В своем официальном микроблоге Instagram Высоцкая регулярно публикует фото с Андреем Кончаловским и сыном Петром. Счастливая семья прогуливается по набережной, катается на яхте и наслаждается местными блюдами.

Неужели бывают такие понедельники... сон... #getthepartystarted #поехали #juliavysotskaya #юлиявысоцкая #лето A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Jul 3, 2017 at 6:23am PDT

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Шагаем. #нескандинавы #солнце #лето #кончаловский #юлиявысоцкая #juliavysotskaya A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Jul 4, 2017 at 2:33pm PDT

#шагаем #лето #юлиявысоцкая #юлиявысоцкая A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Jul 7, 2017 at 5:56am PDT

На одном из фото Высоцкая позирует в надувной лодке, одетая в белые майку и юбку.

«В сумке собраны все летние впечатления, теперь бы не растерять...)», – подписала фото Юлия, демонстрирующая на снимке стройные ноги.

В сумке собраны все летние впечатления, теперь бы не растерять...) #вседеловшляпе #бываютпонедельники #getthepartystarted #вечертольконачался #лето #юлиявысоцкая #juliavysotskaya A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Jul 10, 2017 at 9:15am PDT

Посидим "на дорожку" #кадр #лето #юлиявысоцкая #juliavysotskaya A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Jul 9, 2017 at 6:53am PDT

Поклонники пришли в восторг от актрисы. «Не стану лишнего писать, скажу одно, очень повезло вашему мужу! Я ваша поклонница с первой передачи», «Вы невероятно позитивная!», «Красота ,море ,солнце ,лето», «Волшебно!», «Удивительная фантазерка!!!😘😘😘», «Шикарное фото!👍😍🌷», «Красота вы наша Богиня!!!» – рассыпались в комплиментах фанаты.

Другие подписчики попытались угадать, где именно находится Высоцкая. Большинство предположило, что актриса путешествует по Италии. Отметим, что у семьи есть в этой стране своя недвижимость.

#вседеловшляпе #однаждыневамерике #лето #юлиявысоцкая #кончаловский #шагаем A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 7:36am PDT

Попутного ветра всем) #лето #вечертольконачался #однаждыневамерике #juliavysotskaya #юлиявысоцкая A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Jul 6, 2017 at 12:27pm PDT

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