Сказочные фото: 43-летняя Высоцкая показала идеальную фигуру на курорте

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая проводит лето вместе с супругом и сыном на одном из южных курортов. Оттуда артистка делится живописными фотографиями.
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В своем официальном микроблоге Instagram Высоцкая регулярно публикует фото с Андреем Кончаловским и сыном Петром. Счастливая семья прогуливается по набережной, катается на яхте и наслаждается местными блюдами.
На одном из фото Высоцкая позирует в надувной лодке, одетая в белые майку и юбку.
«В сумке собраны все летние впечатления, теперь бы не растерять...)», – подписала фото Юлия, демонстрирующая на снимке стройные ноги.
Поклонники пришли в восторг от актрисы. «Не стану лишнего писать, скажу одно, очень повезло вашему мужу! Я ваша поклонница с первой передачи», «Вы невероятно позитивная!», «Красота ,море ,солнце ,лето», «Волшебно!», «Удивительная фантазерка!!!😘😘😘», «Шикарное фото!👍😍🌷», «Красота вы наша Богиня!!!» – рассыпались в комплиментах фанаты.
Другие подписчики попытались угадать, где именно находится Высоцкая. Большинство предположило, что актриса путешествует по Италии. Отметим, что у семьи есть в этой стране своя недвижимость.
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