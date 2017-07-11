ВИДЕО: Диана Шурыгина кардинально изменила внешность

 

Фото: Кадр из передачи

18-летняя звезда интернета и участница реалити-шоу Андрея Малахова «Шуры-Муры» Диана Шурыгина кардинально сменила имидж и стала блондинкой, а также дала отпор хейтерам, которые осудили ее за жаркие танцы на шесте в предыдущих выпусках программы.

Скандальная участница программы «Пусть говорят» продолжает покорят интернет-пространство.

В новом выпуске реалити-шоу Андрея Малахова на Youtube «Шуры-Муры с Дианой Шурыгиной» юная знаменитость резко поменяла внешность: девушка перекрасилась из шатенки в блондинку и стала носить очки в стиле Эвелины Хромченко.

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Фото: скриншот видео

По словам Дианы, такого цвета волос у нее еще никогда не было. Шурыгина также примерила элегантное черное платье и строгий костюм. В новом образе девушку стало не узнать.

«Внешний образ я поменяла, но так как это недавно произошло я пока не чувствую кардинальных изменений внутри. Но я себя немного по-другому ощущаю», — поделилась Диана в интернет-шоу. А в предыдущих выпусках программы у Дианы появилось еще и новое хобби — танцы на пилоне.

Пользователи Сети и популярные блогеры резко осудили такое увлечение Дианы, однако девушка, как мы помним, умеет заткнуть своих хейтеров за пояс.

«Завидуй молча, блин. Он прикопался просто. Как может нормальный мальчик прикопаться к такому. Все ходят в стрип-клубы, все смотрят, всем нравится. По ходу, он не той ориентации», — резко заявила Шурыгина.

По мнению пользователей интернета, жертва изнасилования не должна себя вести подобным образом. Диана же, напротив, доказывает своим обидчикам, что, несмотря на произошедшее, надо уметь радоваться жизни и заниматься тем, что нравится.


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