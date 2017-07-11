Волочкова откровенно рассказала, кто платит за ее отдых

Анастасия Волочкова
 

Анастасия Волочкова. Фото: AP/Scanpix

Вот уже неделю Анастасия Волочкова отдыхает в Греции. Интересно, что в путешествие 41-летняя артистка отправилась в одиночестве, не взяв за компанию даже дочь Ариадну. Из этого некоторые фолловеры балерины сделали вывод, что она ни копейки не заплатила за отпуск. Увидев подобные комментарии, звезда Инстаграма весьма резко на них ответила.

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В наше время многие знаменитости благодаря Инстаграму имеют возможность существенно экономить. Стоит дать рекламу чему-нибудь у себя в аккаунте, и вот уже это «что-нибудь» достается звезде совершенно бесплатно.

Одежда, всевозможные гаджеты, косметика… А также походы в салоны красоты, приглашения на закрытые мероприятия и даже поездки на курорты. Именно поэтому,

когда у селебрити появляются посты о каких-либо отелях, фолловеры сразу делают вывод, что на отдых их кумир отправился совершенно бесплатно.

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Так произошло и с Анастасией Волочковой: когда балерина начала выкладывать в Сеть живописные снимки из одной греческой гостиницы, интернет-пользователи принялись обвинять ее в «продажности».

Артистка молчать не стала и быстро отреагировала на слова недоброжелателей.

«Мои дорогие! Неужели вы думаете, что у меня нет возможности оплатить мой отдых или услуги тур операторов?! Я валяюсь. Хорошие мои, есть! Или... (сразу кусайте себя за локти или любые другие части тела, завистники) это делают мои друзья.

Просто я делюсь с вами впечатлениями и правдой, что хорошо, а что является понтами… Для приезжих (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)», — написала Волочкова, развеяв разом все домыслы.

Мои дорогие! Неужели вы думаете, что у меня нет возможности оплатить мой отдых или услуги тур операторов?!😂 Я валяюсь.😂 Хорошие мои, ЕСТЬ! Или... (сразу кусайте себя за локти или любые другие части тела, завистники😂)-это делают мои друзья.👍🏼 Просто я делюсь с вами впечатлениями и правдой, что хорошо, а что является понтами.. Для приезжих..👀👌 А @ambotis -это идеальные люди! Они провели со мной сегодня, совершив это путешествие, 20 часов!!🙈👍🏼Как же много злых людей! У ва что нед@еб? Или скучно без меня?😂😂😂🙏🏻 #volochkova #ballerina #summer #sun #солнце #волочкова #анастасияволочкова #балерина #лето #радость #греция #корфу #ambotis

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Преданные поклонники поддержали Анастасию: «Светлая! Не испортили вас деньги и статус! Восхищаюсь вами, спасибо», «Искренне рада вашему успеху! Желаю вам всех благ и по-настоящему добрых и честных людей на жизненном пути!», «Всем бы такое греческое приключение! Учитесь, люди!».

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