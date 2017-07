Волочкова откровенно рассказала, кто платит за ее отдых

Мои дорогие! Неужели вы думаете, что у меня нет возможности оплатить мой отдых или услуги тур операторов?!😂 Я валяюсь.😂 Хорошие мои, ЕСТЬ! Или... (сразу кусайте себя за локти или любые другие части тела, завистники😂)-это делают мои друзья.👍🏼 Просто я делюсь с вами впечатлениями и правдой, что хорошо, а что является понтами.. Для приезжих..👀👌 А @ambotis -это идеальные люди! Они провели со мной сегодня, совершив это путешествие, 20 часов!!🙈👍🏼Как же много злых людей! У ва что нед@еб? Или скучно без меня?😂😂😂🙏🏻 #volochkova #ballerina #summer #sun #солнце #волочкова #анастасияволочкова #балерина #лето #радость #греция #корфу #ambotis

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jul 10, 2017 at 8:06pm PDT