В Риге выступит певец Александр Ревва

 

Фото: Пресс-фото

23 июля в ночном клубе First Mир выступит Александр Ревва, сообщает портал balticevents.info. Вместе с певцом на сцене с диджей-сетом порадует гостей московский Фёдор Фомин.

Сейчас Александр постоянно занят на съемках своих телепроектов и новых клипов, он телевизионный ведущий и продюсер множества телевизионных программ.

Свою работу на телевидении и в кино Александр с блеском совмещает со своими сольными концертами. Выступления Реввы всегда роскошны, а поклонники его творчества и зрители – это люди стильные, с тонким чувством юмора, умеющие ценить прекрасное.

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Сам Александр Ревва является резидентов Comedy Club, где с 2006 года выступает дуэтом с Михаилом Галустяном и с остальными резидентами шоу, а также с одиночными миниатюрами.

Поклонники КВН знают как участника команды «Утомленные солнцем». Также у Реввы есть проект Артура Пирожкова с интересными песнями и смешными миниатюрами.

— Пирожков стал популярнее меня, — не раз заявлял Ревва в своих интервью. Правда, всегда добавлял: да и пусть — парень-то хороший! «Плачь, детка» и «Paradise», «Любовь» и «Как Челентано» уже занимают первые места в хит-парадов ведущих.

В 2015 году артист выпустил альбом «Любовь», в который вошли такие работы, как «Плачь, детка» и «Я — Звезда». В 2016 году Артур выпустил песню и клип «#КакЧелентано», которые тут же вирусом разошлись по интернету. В съемках ролика приняла участие Орнелла Мути.

Сюжет клипа копирует легендарный фильм «Укрощение строптивого»: сам Ревва предстает в образе героя Челентано.

«Этим музыкальным клипом я хочу сделать мир добрее и краше, и чтобы все научились танцевать как Челентано», — комментирует свою новую работу артист.

В Риге Ревва исполнит свои лучшие песни, а также презентует новые работы. Вход на мероприятие свободный. Работает face-control.


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