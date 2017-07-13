Звезда «Клона» Джованна Антонелли рассказала о своей жизни после сериала

Исполнительнице главной роли в популярном бразильском сериале «Клон» — Джованне Антонелли — сейчас 41 год. На днях актриса дала откровенное интервью одному из российских порталов. В нем она поведала, как сложилась ее жизнь после невероятного успеха мыльной оперы.

Джованна Антонелли стала известна во всем мире благодаря роли арабской красавицы Жади в популярном телесериале «Клон».

В откровенной беседе с журналистами «Кино Mail.ru» актриса рассказала, что съемки в мыльной опере многому научили ее. Так, раньше Джованна не умела танцевать и практически ничего не знала о мусульманской культуре.

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Антонелли заявила, что практически никогда не делает такой яркий макияж, как был у ее героини: «Я никогда не делаю подобный макияж в повседневной жизни! Хотя, мне кажется, что это красиво. Мой повседневный образ достаточно обычный».

Джованна до сих пор снимается в сериалах, которые выпускает телекомпания Globo (первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире, — прим. ред.).

Помимо этого актриса занимается развитием собственного бизнеса и воспитанием троих детей: сына Пьетро от Мурилу Бенисио (партнер Антонелли по «Клону», — прим. ред.) и двух дочек Антонии и Софии от нынешнего возлюбленного Леонардо Ногейры.

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