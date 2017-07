ФОТО: Алла Пугачева приглашает на юрмальский закат

Как дело было... 🏄🏻🏊🏻🤽🏻‍♂️🚣🏻🌭🍔🍖🥖🥖🥖🍲🍦🍷🥂🍻🥃#недайбогоголодаю #хлебвсемуголова #завтракзвезды #каникулыбонифация #максимгалкин

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 12, 2017 at 10:00am PDT