ФОТО: Алла Пугачева приглашает на юрмальский закат

В Латвию на пару дней вернулось лето, и Максим Галкин, проживающий вместе с семьей в Юрмале, не мог упустить такую возможность сделать очередные живописные фото на пляже. 41-летний шоумен опубликовал сразу два снимка с супругой Аллой Пугачевой. Марафон атмосферных юрмальских фото подхватил и хороший друг их семьи - композитор Игорь Николаев.

На днях Максим Галкин вернулся из командировки, где успел не только поработать, но и неплохо отдохнуть.

Как дело было... 🏄🏻🏊🏻🤽🏻‍♂️🚣🏻🌭🍔🍖🥖🥖🥖🍲🍦🍷🥂🍻🥃#недайбогоголодаю #хлебвсемуголова #завтракзвезды #каникулыбонифация #максимгалкин A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 12, 2017 at 10:00am PDT

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К радости шоумена, Латвия встретила его прекрасной погодой, и он отправился встречать закат вместе с Аллой Пугачевой и Игорем Николаевым.

Снимками, сделанными во время совместной прогулки, артисты поделились в своих микроблогах Instagram.

«Вчера: уложили детей, сидим такие на пляже. Фотограф - Игорь Николаев (у него в профиле Алла на закате)», подписал совместный с супругой снимок Галкин.

Вчера: уложили детей, сидим такие на пляже. Фотограф - Игорь Николаев (у него в профиле Алла на закате) #максимгалкин #аллапугачева #игорьниколаев @igor_nikolaev_music @alla_orfey A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 13, 2017 at 2:21am PDT

В свою очередь, известный композитор показал живописное фото, на котором Алла позирует на фоне заката.

«Вот оно, приглашение на юрмальский закат. Спасибо любимым @alla_orfey и @maxgalkinru за прекрасный вечер!», - поблагодарил друзей Игорь.

ВОТ ОНО, ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЮРМАЛЬСКИЙ ЗАКАТ 🌅 Спасибо любимым @alla_orfey и @maxgalkinru за прекрасный вечер! ♥️♥️🌊 Photo by #igornikolaev A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Jul 12, 2017 at 2:21pm PDT

Многие пользователи отметили, что 68-летняя Алла Борисовна на фото выглядит стройной и бодрой. Особенно фолловеры отметили, по их мнению, худые ноги Примадонны. Другие же отметили, что носить мини-шорты певице уже не по возрасту.

🌞 A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 13, 2017 at 3:17am PDT

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