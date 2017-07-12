ФОТО: Алла Пугачева приглашает на юрмальский закат

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: COVI/Scanpix

В Латвию на пару дней вернулось лето, и Максим Галкин, проживающий вместе с семьей в Юрмале, не мог упустить такую возможность сделать очередные живописные фото на пляже. 41-летний шоумен опубликовал сразу два снимка с супругой Аллой Пугачевой. Марафон атмосферных юрмальских фото подхватил и хороший друг их семьи - композитор Игорь Николаев.

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На днях Максим Галкин вернулся из командировки, где успел не только поработать, но и неплохо отдохнуть.

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К радости шоумена, Латвия встретила его прекрасной погодой, и он отправился встречать закат вместе с Аллой Пугачевой и Игорем Николаевым.

Снимками, сделанными во время совместной прогулки, артисты поделились в своих микроблогах Instagram.

«Вчера: уложили детей, сидим такие на пляже. Фотограф - Игорь Николаев (у него в профиле Алла на закате)», подписал совместный с супругой снимок Галкин.

В свою очередь, известный композитор показал живописное фото, на котором Алла позирует на фоне заката.

«Вот оно, приглашение на юрмальский закат. Спасибо любимым @alla_orfey и @maxgalkinru за прекрасный вечер!», - поблагодарил друзей Игорь.

Многие пользователи отметили, что 68-летняя Алла Борисовна на фото выглядит стройной и бодрой. Особенно фолловеры отметили, по их мнению, худые ноги Примадонны. Другие же отметили, что носить мини-шорты певице уже не по возрасту.

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