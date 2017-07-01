ФОТО: Похудевшая Полина Гагарина выглядит стройнее, чем до вторых родов

Не так давно 30-летняя российская певица Полина Гагарина вновь стала матерью. Певица родила первого совместного ребенка своему супругу Дмитрию Исхакову. В рекордные сроки артистке удалось не только вернуть прежнюю фигуру, но стать даже стройнее, чем была.

13 июля в Москве состоялся коктейль по случаю запуска голосования и объявления номинантов премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.

На этом мероприятии собрались главные умницы и красавицы отечественного шоу-бизнеса. Среди прочих знаменитостей больше всех выделялась Полина Гагарина, которая выбрала блестящее алое платье.

Реклама

Наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы. Глядя на нее, сложно даже предположить, что не так давно она во второй раз стала матерью.

Работу работаем!!!#полинагагарина #гагаринапоехали 👗 @li_lu_official 💛 A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Jul 7, 2017 at 11:01am PDT

Буквально за три месяца Полина не только вернула себе добеременную форму, но, кажется, стала еще стройнее. Остается только гадать, как ей это удалось?





Полина Гагарина одна из номинанток на премию женщина года по версии glamour . Полина снова в идеальной форме и имеет все шансы в очередной раз стать женщиной года! А кто для вас женщина года? #полинагагарина #гагарина #женщинагода #glamour #шоубиз #zvezdagram A post shared by 🔥 Звездаграм 🔥 (@zvezda.gram) on Jul 14, 2017 at 1:53am PDT

Еще по этой теме