ФОТО: Похудевшая Полина Гагарина выглядит стройнее, чем до вторых родов

Не так давно 30-летняя российская певица Полина Гагарина вновь стала матерью. Певица родила первого совместного ребенка своему супругу Дмитрию Исхакову. В рекордные сроки артистке удалось не только вернуть прежнюю фигуру, но стать даже стройнее, чем была.
13 июля в Москве состоялся коктейль по случаю запуска голосования и объявления номинантов премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
На этом мероприятии собрались главные умницы и красавицы отечественного шоу-бизнеса. Среди прочих знаменитостей больше всех выделялась Полина Гагарина, которая выбрала блестящее алое платье.
Наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы. Глядя на нее, сложно даже предположить, что не так давно она во второй раз стала матерью.
Буквально за три месяца Полина не только вернула себе добеременную форму, но, кажется, стала еще стройнее. Остается только гадать, как ей это удалось?
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Вчера в перерывах, которых почти не было качала руки😂🤦🏼♀️ Ох, друзья! Было круто, очень тяжело и очень круто! 20ти часовой рабочий день 💪🏼Если честно , боялась , что не выдержу, Но!!! С @mozgiproduction и оператором Лешей Куприяновым не заскучаешь😉Мы снимали очень оперативно и профессионально! А я очень люблю , когда люди любят и умеют работать! Спасибо вам ребята! Я очень жду этот клип! Ну оооочень!!! И да!мы все подробно расскажем в фильме о съёмках! Все задокументировано🤓 #полинагагарина #ДрамыБольшеНет #клип #comingsoon #гагаринапоехали #mozgiproduction