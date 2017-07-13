«Ксюша, ты только не толстей»: Снимок Собчак с сыном и мужем вызвал бурные обсуждения

Ксения Собчак и Максим Виторган
 

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

35-летняя Ксения Собчак редко выкладывает в свой Инстаграм снимки, касающиеся ее семейной жизни. Но на днях телеведущая сделала исключение — она поделилась с фолловерами трогательным кадром с малышом и его отцом, своим супругом Максимом Виторганом.

Еще по этой теме

На днях Ксения Собчак и Максим Виторган прилетели в Испанию на презентацию Audi и решили остаться еще на несколько дней отдохнуть вместе с 7-месячным сыном Платоном.

Обычно телеведущая очень редко публикует фото с малышом, но на этот раз она не смогла удержаться и показала поклонникам милый снимок с Платоном и Максимом, сделанный на пляже в Марбелье.

Реклама

Когда счастлив,обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы,разоблачения,гипертрофированные страсти,поиск приключений -все это сразу становится чужим и смешным. "Как дела?"-"Да вроде хорошо,вот с семьей время провожу"-говоришь как можно более непринужденно ,потому как неловко сказать о том,как необьяснимо хорошо просто быть рядом.... счастливые семьи точно в этом все очень похожи друг на друга,Лев Николаевич в этом не ошибался:)))

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

«Когда счастлив, обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы, разоблачения, гипертрофированные страсти, поиск приключений — все это сразу становится чужим и смешным.

«Как дела?» — «Да вроде хорошо, вот с семьей время провожу» — говоришь как можно более непринужденно, потому как неловко сказать о том, как необьяснимо хорошо просто быть рядом...» —

так подписала Ксения пляжный кадр (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Фолловерам знаменитости очень понравился снимок, от которого так и веет теплом и гармонией: «Пусть будет так как можно дольше! Радости и удачи!», «Надо же как человек с приобретением семьи меняется. Приятно посмотреть», «Ксения вы очеровательная жена и мама!!! Будьте счастливы и любимы!!!».

В свою очередь,

другие подписчики разглядели, что Собчак явно не в лучшей форме. Некоторые назвали фигуру телеведущей «расплывшейся».

«Смотрю складка у Ксюши на спине, как-то странно, ведь она во всю говорила, что ненавидет таких людей», «Ксюша, ты только не толстей..», «Какие то они немного жирненькие», – накинулись на Собчак фолловеры.




Еще по этой теме
Галкин раскрыл двуличие Собчак

Галкин раскрыл двуличие Собчак

Похудевший Виторган полностью обнажился вслед за Собчак

Похудевший Виторган полностью обнажился вслед за Собчак

Интернет-пользователи раскритиковали Собчак за «бабушкин» образ

Интернет-пользователи раскритиковали Собчак за «бабушкин» образ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jelgava, 150000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Стало известно, кто же эта девушка, спасшая самоубийцу на мосту Новости

Стало известно, кто же эта девушка, спасшая самоубийцу на мосту

В Англии закроют завод Vertu за долги Hi-Tech

В Англии закроют завод Vertu за долги

Мать, соседи и водитель автобуса: оценят их ответсвенность Новости

Мать, соседи и водитель автобуса: оценят их ответсвенность

Путин, Трамп и Латвия: как нам скажут, так и повернемся! Новости

Путин, Трамп и Латвия: как нам скажут, так и повернемся!

Латвийский спортсмен удивил выступлением в автокроссе Hi-Tech

Латвийский спортсмен удивил выступлением в автокроссе

Российские исполнители

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
TRANSPORTA KOORDINATORU/-I
TRANSPORTA KOORDINATORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 