«Ксюша, ты только не толстей»: Снимок Собчак с сыном и мужем вызвал бурные обсуждения

35-летняя Ксения Собчак редко выкладывает в свой Инстаграм снимки, касающиеся ее семейной жизни. Но на днях телеведущая сделала исключение — она поделилась с фолловерами трогательным кадром с малышом и его отцом, своим супругом Максимом Виторганом.

На днях Ксения Собчак и Максим Виторган прилетели в Испанию на презентацию Audi и решили остаться еще на несколько дней отдохнуть вместе с 7-месячным сыном Платоном.

Обычно телеведущая очень редко публикует фото с малышом, но на этот раз она не смогла удержаться и показала поклонникам милый снимок с Платоном и Максимом, сделанный на пляже в Марбелье.

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«Когда счастлив, обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы, разоблачения, гипертрофированные страсти, поиск приключений — все это сразу становится чужим и смешным.

«Как дела?» — «Да вроде хорошо, вот с семьей время провожу» — говоришь как можно более непринужденно, потому как неловко сказать о том, как необьяснимо хорошо просто быть рядом...» —

так подписала Ксения пляжный кадр (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Фолловерам знаменитости очень понравился снимок, от которого так и веет теплом и гармонией: «Пусть будет так как можно дольше! Радости и удачи!», «Надо же как человек с приобретением семьи меняется. Приятно посмотреть», «Ксения вы очеровательная жена и мама!!! Будьте счастливы и любимы!!!».

В свою очередь,

другие подписчики разглядели, что Собчак явно не в лучшей форме. Некоторые назвали фигуру телеведущей «расплывшейся».

«Смотрю складка у Ксюши на спине, как-то странно, ведь она во всю говорила, что ненавидет таких людей», «Ксюша, ты только не толстей..», «Какие то они немного жирненькие», – накинулись на Собчак фолловеры.









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