Гражданская жена умершего солиста «Иванушек» рассказала о тайном соглашении с супругом

Олег Яковлев
 

Олег Яковлев. Фото: ITAR-TASS/ScanPix

Гражданская супруга ушедшего из жизни бывшего солиста группы «Иванушки Internatiopnal» Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала подписчикам своего Instagram о тайном соглашении, которое она заключила с певцом летом 2014 года.

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По ее словам, Олег попросил возлюбленную похудеть к 23 августа того года, для чего пара даже заключила письменное соглашение, в котором были прописаны все условия.

«Нашла в своих архивах. Наше Соглашение с Олегом Яковлевым))) Олег всегда был большим ребенком, мы постоянно смеялись-шутили, знаете, такой бесконечный «детский сад«. Мы с ним постоянно дурачились) и эта записка – не исключение. Уже не помню, кто тогда выиграл в этой сделке, но

на сегодня мой вес – как раз такой, какой хотел Олежка...

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думаю, он это видит-знает и улыбается», – прокомментировала снимок Александра Куцевол.

Instagram

Нашла в своих архивах. Наше Соглашение с Олегом Яковлевым))) Олег всегда был большим ребёнком, мы постоянно смеялись-шутили, знаете, такой бесконечный "детский сад". Мы с ним постоянно дурачились) и эта записка - не исключение. Уже не помню, кто тогда выиграл в этой сделке, но на сегодня мой вес - как раз такой, какой хотел Олежка... думаю, он это видит-знает и улыбается) #олегяковлев #большойребенок #сашакуцевол

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Фолловеров девушки умилило ее откровение. Они принялись подбадривать Александру, оставляя теплые комментарии и слова поддержки к записи.

«Как это мило и трогательно… Сашенька, держитесь, Вашу боль сейчас никакими словами не унять… И все же крепитесь, Бог в помощь!», - отмечают юзеры.

Как уже сообщалось, Олег Яковлев ушел из жизни 29 июня на 47-м году. Причиной его смерти стала двухсторонняя пневмония.

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