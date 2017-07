Гражданская жена умершего солиста «Иванушек» рассказала о тайном соглашении с супругом

Нашла в своих архивах. Наше Соглашение с Олегом Яковлевым))) Олег всегда был большим ребёнком, мы постоянно смеялись-шутили, знаете, такой бесконечный "детский сад". Мы с ним постоянно дурачились) и эта записка - не исключение. Уже не помню, кто тогда выиграл в этой сделке, но на сегодня мой вес - как раз такой, какой хотел Олежка... думаю, он это видит-знает и улыбается) #олегяковлев #большойребенок #сашакуцевол

