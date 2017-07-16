Родные Сергея Безрукова переживают за его здоровье

Сергей Безруков
 

Сергей Безруков. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На днях 43-летний российский актер Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон приняли участие в съемках шоу «Идеальный ремонт», но решили изменить не свое собственное жилье, а одну из комнат Марфо-Мариинской обители. Пока в монастыре шел ремонт, близкие Сергея рассказали зрителям о нем.

15 июля в эфир вышла телепередача «Идеальный ремонт», в котором мастера занялись переделкой одной из комнат в Марфо-Мариинской обители по просьбе Сергея Безрукова и его жены Анны Матисон.

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Пара давно сотрудничает с монастырем и захотела помочь тамошним обитателям оборудовать игровую комнату для детей с тяжелыми формами ДЦП.

Пока в помещении шел ремонт, родные актера рассказали, что он — настоящий трудоголик, и им до боли тяжело смотреть, насколько он выкладывается.

«Я уже не хожу на его «Хулигана», — заявила мама Безрукова Наталья Михайловна в эфире шоу. — Это такое напряжение. Такая трата сил, и у меня от этого никакой радости».

Стоит отметить, что Сергей Безруков состоялся не только как актер и художественный руководитель Московского губернского театра.

Он еще и заботливый отец годовалой дочери Маши, которую ему родила Анна Матисон, а также Сергей не забывает и о внебрачных детях — их матерью, по слухам, является питерская актриса Кристина Смирнова.

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