«Бейонсе рижского разлива»: Дочка Пугачевой устроила фееричные танцы на юрмальском пляже

Доченька моя любимая 😍😘💃🤗 Хотя Гарик опять ехал на мне, я сумел снять эту феерическую танцевальную проходку на глазах у многочисленных зрителей 😂P.S. Музыка была, конечно, у неё в голове, как это определяет сама Лиза. #елизаветагалкина #БейонсеРижскогоРазлива #ДиваЮрмальскихПесочниц #максимгалкин #дети #дочка #доченька

