«Бейонсе рижского разлива»: Дочка Пугачевой устроила фееричные танцы на юрмальском пляже

Дети знаменитой российской пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестают удивлять поклонников. Лиза и Гарри радуют детской непосредственностью и талантами, которые, несомненно, унаследовали от родителей. Накануне Галкин поделился очередным забавным роликом с участием дочки. На видео Лиза артистично дефилирует по юрмальскому пляжу, совершенно не смущаясь посторонних людей. У многих подписчиков сложилось впечатление, что девочка посещает танцевальный кружок - так пластично она двигается.

Сам глава семейства Максим, судя по подписи к ролику, в полном восторге от танцевальной проходки дочери. Во время экспромта Лизы на плечах у Галкина находился Гарри, но шоумен сумел запечатлеть необычный момент.

«Доченька моя любимая. Хотя Гарик опять ехал на мне, я сумел снять эту феерическую танцевальную проходку на глазах у многочисленных зрителей.

P.S. Музыка была, конечно, у неё в голове, как это определяет сама Лиза», – подписал ролик Максим. Также артист сопроводил свою запись говорщими хэштегами #БейонсеРижскогоРазлива и #ДиваЮрмальскихПесочниц.

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Поклонники выразили свой восторг в описании к ролику. По их мнению, дочка Аллы Пугачевой обладает прекрасным чувством ритма и артистичностью.

Кто-то посоветовал присмотреться родителям к ее музыкальному таланту, а другие посчитали, что у Лизы есть все шансы стать первоклассной моделью.

Напомним, что дети звездной четы, которым в сентябре исполнится по четыре года, регулярно радуют поклонников своими талантами: поют, танцуют, зачитывают стихотворения и рисуют.

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