Григорий Лепс уговаривает 45-летнюю супругу родить ему четвертого ребенка

Григорий Лепс
 

Григорий Лепс. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

16 июля певцу, композитору и продюсеру Григорию Лепсу исполнилось 55 лет. В этот день в эфир вышла передача «Честное слово», героем которой стал исполнитель. Григорий Викторович рассказал ее ведущему Юрию Николаеву, что очень хочет вновь стать отцом.

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У Григория и Анны Лепсов есть уже трое общих детей, к тому же певец часто видится с дочерью от первого брака Ингой, но он не собирается на этом останавливаться — исполнитель хита «Дай мне уйти» мечтает о пополнении в семье.

«Работаю я и рву себя на части только для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. У каждого своя планка. У меня она достаточно высока, потому что детей немало и будут еще.

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Я сейчас, кстати, веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника», — на днях поделился Григорий Лепс с ведущим передачи «Честное слово» Юрием Николаевым.

Доброго вечера! #happymoments #mylife #mylove #leps #lepsjewelry

Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna)

Во время беседы с ведущим Григорий Лепс неоднократно подчеркивал — нужды родных играют первостепенную роль в его жизни.

Сам он мог бы довольствоваться палаткой, а не огромным домом, который выстроил для всей семьи. Что думает Анна по поводу желания мужа иметь еще детей, пока неизвестно.

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