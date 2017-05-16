Григорий Лепс уговаривает 45-летнюю супругу родить ему четвертого ребенка

16 июля певцу, композитору и продюсеру Григорию Лепсу исполнилось 55 лет. В этот день в эфир вышла передача «Честное слово», героем которой стал исполнитель. Григорий Викторович рассказал ее ведущему Юрию Николаеву, что очень хочет вновь стать отцом.
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У Григория и Анны Лепсов есть уже трое общих детей, к тому же певец часто видится с дочерью от первого брака Ингой, но он не собирается на этом останавливаться — исполнитель хита «Дай мне уйти» мечтает о пополнении в семье.
«Работаю я и рву себя на части только для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. У каждого своя планка. У меня она достаточно высока, потому что детей немало и будут еще.
Я сейчас, кстати, веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника», — на днях поделился Григорий Лепс с ведущим передачи «Честное слово» Юрием Николаевым.
Во время беседы с ведущим Григорий Лепс неоднократно подчеркивал — нужды родных играют первостепенную роль в его жизни.
Сам он мог бы довольствоваться палаткой, а не огромным домом, который выстроил для всей семьи. Что думает Анна по поводу желания мужа иметь еще детей, пока неизвестно.
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