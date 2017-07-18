Григорий Лепс признался в алкоголизме

Известный российский певец Григорий Лепс попал в реанимацию на фоне проблем с алкоголем. Об этом журналистам издания Дни.Ру рассказала его супруга Анна Лепс. Она отметила, что ее муж борется с алкоголизмом, которым страдает много лет.

«Он уже в таком сейчас возрасте находится, когда ты принимаешь свои и положительные и отрицательные качества. Когда ты уже принимаешь себя таким, какой ты есть. Но для меня это на самом деле очень важно, потому что озвучить это уже как шаг к успеху. Борьба, да, у него все время борьба. Он честен перед собой», – поделилась Анна.

Сегодня известному артисту исполнилось 55 лет: он родился 16 июля 1962 года в Сочи в семье работников мясокомбината и хлебозавода.

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Сам Григорий Лепс поведал, что находится под наблюдением врачей.

«Работы много, не успеваешь восстанавливаться, поэтому я с собой таскаю все время врача, постоянно какие-то вливания, какие-то переливания, какие-то препараты, какие-то капельницы, это постоянно происходит, чтобы сохранить форму», –

рассказал музыкант в эфире «Первого канала».

При этом артист ранее уже признавался, что не первый год борется с пагубным пристрастием и относит себя к людям, которые не умеют пить мало: «У меня были случаи, когда я выходил на сцену никакой. Но даже тогда я не позволял себе не доработать или работать плохо».

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