ФОТО: Вайкуле и Пугачева предстали без макияжа в Instagram

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми второй месяц отдыхают в Юрмале. Нередко звездная пара проводит время с юрмальчанкой Лаймой Вайкуле. Шоумен даже запустил забавный сериал с участием латвийской и российской див, назвав его «Дамы с дюн». На днях в профиле Аллы появилось свежее смелое фото, на котором те самые дамы запечатлены... без макияжа.

68-летняя Алла Пугачева и 63-летняя Лайма Вайкуле в компании 41-летнего Максима Галкина решили публично поздравить с днем рождения коллегу по цеху - певца Григория Лепса.

«Григорий, пьем за твое здоровье. С ДНЁМ рождения!!!!!!», - подписала снимок Примадонна в своем микроблоге Instagram.

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Григорий,пьем за твое здоровье. С ДНЁМ рождения!!!!!! A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jul 16, 2017 at 9:16am PDT

Многие подписчики отметили, что исполнительницы прекрасно выглядят для своего возраста, другие же раскритиковали совместный снимок знаменитостей.

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