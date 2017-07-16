ФОТО: Вайкуле и Пугачева предстали без макияжа в Instagram

 

Фото: RIA Novosti

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми второй месяц отдыхают в Юрмале. Нередко звездная пара проводит время с юрмальчанкой Лаймой Вайкуле. Шоумен даже запустил забавный сериал с участием латвийской и российской див, назвав его «Дамы с дюн». На днях в профиле Аллы появилось свежее смелое фото, на котором те самые дамы запечатлены... без макияжа.

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68-летняя Алла Пугачева и 63-летняя Лайма Вайкуле в компании 41-летнего Максима Галкина решили публично поздравить с днем рождения коллегу по цеху - певца Григория Лепса.

«Григорий, пьем за твое здоровье. С ДНЁМ рождения!!!!!!», - подписала снимок Примадонна в своем микроблоге Instagram.

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Григорий,пьем за твое здоровье. С ДНЁМ рождения!!!!!!

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Многие подписчики отметили, что исполнительницы прекрасно выглядят для своего возраста, другие же раскритиковали совместный снимок знаменитостей.

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