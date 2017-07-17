ФОТО: Снявшая траур Максакова появилась на кинофестивале в эффектном белоснежном наряде

После трагической смерти Дениса Вороненкова 39-летняя певица резко похудела, сменила прическу и добавила в свой гардероб смелые наряды, показавшиеся многим неподходящими для женщины в трауре. Один из последних образов вдовы вновь обсуждают в Сети.

15 июля в Одессе состоялось торжественное открытие международного кинофестиваля, на красной дорожке которого позировали украинские и зарубежные звезды.

Среди гостий церемонии оказалась и Мария Максакова, сумевшая привлечь всеобщее внимание эффектным нарядом.

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Перед фоторепортерами Максакова появилась в белоснежном приталенном платье-бюстье, подчеркнувшем ее фигуру. Завершили роскошный образ певицы меховая накидка, маленькая сумка в тон и крупные ювелирные украшения.

Интернет-пользователи, увидевшие фотографии Марии на мероприятии в социальных сетях, отметили, что Максакова, похоже, пришла в себя после смерти супруга и выглядит теперь свежо и эффектно.





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