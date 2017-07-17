В Юрмале обокрали дом российского артиста Эммануила Виторгана

Эммануил Виторган и Ирина Млодик
 

Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В минувшее воскресенье в Юрмале произошла неприятная кража. Пока народный артист России Эммануил Виторгана с супругой Ириной проводили встречу в честь пятилетия «Виторган-клуба», в их дом залез неизвестный и совершил кражу.

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О факте преступления лично сообщила в социальной сети Facebook супруга Виторгана - Ирина Млодик.

«Пишем, потому что уже стало, к сожалению, известно… Мы приехали в Юрмалу с доброй миссией!!! Жаль, что кто то это не понял… Тронуть Дом Народного артиста России Эммануила ВИТОРГАНА, это…..!! В этот вечер мы отмечали 5 ЛЕТ ВИТОРГАН-КЛУБУ в Латвии! В любимой ЮРМАЛЕ… Мы живем на ул.ТЕАТРА… Может эти нелюди прочтут и поймут, в чей Дом они посмели… и станет стыдно… А когда то АКТЕР был не прикасаем… Плачу… Ирина».

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Пользователи принялись сочувствовать Виторганам, советуя найти силы пережить эту неприятность. Ведь, плохие люди могут, к сожалению, встретиться в любой стране.

Эммануил Виторган заетил, что семья впервые сталкивается с такой ситуацией, поэтому горечь особенно острая.

Зато на стене российского артиста опубликовано много поздравлений с пятилетием «Виторган-клуба».

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В частности Анатолий Хвойницкий оставил такую запись: «Да, господа... Такого душевного вечера в рижском Виторган-Клубе я лично не припомню!...На сцене блистали Клара Новикова,Левон Оганезов,Ольга Пирагс, Евгений Шур,Роланд Загорскис,Vita Baļčunaite,Zhanna Danceva,Galich Natasha !!! Ну, и конечно, Ирина и Эммануил Виторганы! Я, как автор многих песен,которые звучат в их концертах, знаю секрет успеха Виторганов! Он состоит из трёх составляющих-Любовь, Успех и Верные Друзья!!!!»

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