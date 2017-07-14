«Он вел себя как животное»: Серябкина вспомнила о неудачном романе

32-летняя Ольга Серябкина тщательно оберегает свою личную жизнь от глаз общественности. Однако на днях певица решила сделать исключение и рассказала историю своих болезненных отношений с бывшим бойфрендом. По словам солистки группы Serebro, возлюбленный был с ней только из-за ее популярности.
- Экстремально! Солистка Serebro снялась в лесу обнаженной 14 марта 2017 г.
- Сексапильная солистка группы «Серебро» напугала голым фото 25 ноября 2015 г.
- Солистка группы «Серебро» оправдалась за вульгарный вид 3 ноября 2015 г.
Ольга Серябкина — самая яркая участница группы Serebro, поэтому ее личная жизнь вызывает интерес у всех поклонников женского коллектива. Обычно подробностями своих отношений певица предпочитает не делиться, вместо этого девушка пишет стихи.
Впрочем, на днях солистка решила сделать исключение и рассказала о романе, который был у нее в тот момент, когда она сочиняла слова песни «Между нами любовь».
«Я раньше и понятия не имела, что со мной можно встречаться только из-за того, что я пою... но теперь знаю… было больно это осознавать (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написала Ольга в своем Инстаграме.
Лапуси, я знаю, что вы очень ждёте клип на песню "Между нами любовь". Я читаю все ваши комменты и знаю, как много предположений на тему какой же он будет...🙏🏻 И совсем скоро мы представим вам нашу премьеру!!!!!!!!!🙌🙌🙌🙌 Но... прежде чем вы его посмотрите, я хотела бы поговорить с вами о сокровенном. В последнее время я не так часто это делаю, хотя очень хочу. Всё из-за того, что то, что я оберегаю, каждый раз рвется, как тоненькая ниточка))) сразу говорю, что клип как бы шуточный...но мы же помним, что в каждой шутке есть лишь доля шутки. 😇я раньше и понятия не имела, что со мной можно встречаться только из-за того, что я пою... но теперь знаю....))) было больно это осознавать. К слову, когда я писала слова к #междунамилюбовь я верила в #него и в #нас на 💯 ... но оказалось неправильно )) Он все время хотел вынести на публику наши с ним личные отношения и эмоции....это поведение точно не крутое. Для меня, он вёл себя, как животное. Кстати, возможно, это совпадение (хотя не думаю), но он родился в год собаки. Вы уже поняли, к чему я веду? ... Когда мы планировали снимать клип, я поделилась с командой историей моего #провала 😜. И мы решили показать другой тип мужчин - чрезмерно ласковых и преданных. Лапуси, а как вы думаете, есть золотая середина? Пишите в комментариях, с какими животными ассоциируете свои вторые половинки. #molly #serebro
«Он все время хотел вынести на публику наши с ним личные отношения и эмоции... Это поведение точно не крутое. Для меня, он вел себя, как животное. Кстати, возможно, это совпадение (хотя не думаю), но он родился в год собаки», — вспомнила Серябкина.
Получив такую подсказку, интернет-пользователи сразу догадались, что речь точно не может идти об Олеге Майами, о романе с которым певица заявляла ранее, ведь он родился в год Лошади. Теперь поклонники гадают, кто же так сильно разочаровал солистку популярной группы.
Еще по этой теме