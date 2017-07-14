«Он вел себя как животное»: Серябкина вспомнила о неудачном романе

32-летняя Ольга Серябкина тщательно оберегает свою личную жизнь от глаз общественности. Однако на днях певица решила сделать исключение и рассказала историю своих болезненных отношений с бывшим бойфрендом. По словам солистки группы Serebro, возлюбленный был с ней только из-за ее популярности.

Ольга Серябкина — самая яркая участница группы Serebro, поэтому ее личная жизнь вызывает интерес у всех поклонников женского коллектива. Обычно подробностями своих отношений певица предпочитает не делиться, вместо этого девушка пишет стихи.

Впрочем, на днях солистка решила сделать исключение и рассказала о романе, который был у нее в тот момент, когда она сочиняла слова песни «Между нами любовь».

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«Я раньше и понятия не имела, что со мной можно встречаться только из-за того, что я пою... но теперь знаю… было больно это осознавать (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написала Ольга в своем Инстаграме.

«Он все время хотел вынести на публику наши с ним личные отношения и эмоции... Это поведение точно не крутое. Для меня, он вел себя, как животное. Кстати, возможно, это совпадение (хотя не думаю), но он родился в год собаки», — вспомнила Серябкина.

Получив такую подсказку, интернет-пользователи сразу догадались, что речь точно не может идти об Олеге Майами, о романе с которым певица заявляла ранее, ведь он родился в год Лошади. Теперь поклонники гадают, кто же так сильно разочаровал солистку популярной группы.

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