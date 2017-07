«Он вел себя как животное»: Серябкина вспомнила о неудачном романе

Лапуси, я знаю, что вы очень ждёте клип на песню "Между нами любовь". Я читаю все ваши комменты и знаю, как много предположений на тему какой же он будет...🙏🏻 И совсем скоро мы представим вам нашу премьеру!!!!!!!!!🙌🙌🙌🙌 Но... прежде чем вы его посмотрите, я хотела бы поговорить с вами о сокровенном. В последнее время я не так часто это делаю, хотя очень хочу. Всё из-за того, что то, что я оберегаю, каждый раз рвется, как тоненькая ниточка))) сразу говорю, что клип как бы шуточный...но мы же помним, что в каждой шутке есть лишь доля шутки. 😇я раньше и понятия не имела, что со мной можно встречаться только из-за того, что я пою... но теперь знаю....))) было больно это осознавать. К слову, когда я писала слова к #междунамилюбовь я верила в #него и в #нас на 💯 ... но оказалось неправильно )) Он все время хотел вынести на публику наши с ним личные отношения и эмоции....это поведение точно не крутое. Для меня, он вёл себя, как животное. Кстати, возможно, это совпадение (хотя не думаю), но он родился в год собаки. Вы уже поняли, к чему я веду? ... Когда мы планировали снимать клип, я поделилась с командой историей моего #провала 😜. И мы решили показать другой тип мужчин - чрезмерно ласковых и преданных. Лапуси, а как вы думаете, есть золотая середина? Пишите в комментариях, с какими животными ассоциируете свои вторые половинки. #molly #serebro

