Алексей Панин нашел любовь благодаря скандальному видео

Не так давно в Инстаграме 39-летнего Алексея Панина начали появляться романтичные кадры с таинственной возлюбленной, имя которой актер долго не хотел раскрывать. На днях эпатажный артист заявил, что если бы в Сети не появился его интимный видеоролик, он никогда бы не познакомился с избранницей.

После появления в Сети скандального видео с участием Алексея Панина, многие ток-шоу мечтали взять у него интервью. Однако сам актер пришел на передачу «Пусть говорят».

#АлексейПанин #Панин Симеиз. Вот так выглядит счастье.🌅 A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jun 26, 2017 at 11:27am PDT

Реклама

Этот выпуск стал для него во многом судьбоносным, ведь, как рассказал эпатажный артист журналистам портала StarHit, именно благодаря съемкам в программе Андрея Малахова, он встретил свою нынешнюю избранницу Ольгу.

#АлексейПанин #Панин Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. 🌅 A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jun 30, 2017 at 11:28pm PDT

«Оле 23 года, она работает на «Первом канале» гримером.

Теперь шучу: «Спасибо тем людям, которые выложили в Интернет интимные ролики с моим участием!» Благодаря им я встретился с Оленькой», — сообщил Панин.

#АлексейПанин #Панин От улыбки станет всем светлей!😂😋😜⛵️🚤🐬🐳 A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jul 13, 2017 at 11:35pm PDT

Алексей признался, что с возлюбленной у них много общего: «Наверное, мы похожи энергетически! Она разделяет мои интересы. Например, не видит ничего плохого в том, чтобы слиться с природой на нудистском пляже! У нас завертелось все очень быстро, я толком даже не успел поухаживать. На третий день знакомства она уже переехала ко мне в квартиру с вещами».

Впрочем, многие знакомые сперва отговаривали Ольгу, намекая на прошлое Панина. К тому же девушка моложе Алексея на 16 лет.

#АлексейПанин #Панин Ялта.🐬 A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jun 25, 2017 at 10:27am PDT

Еще по этой теме