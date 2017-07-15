В Сети появились фото похудевшей Пелагеи с ее «тайного» дня рождения

Пелагея предпочитает держать в тайне подробности своей личной жизни, она крайне редко дает интервью и не гонится за популярностью в соцсетях. Однако на днях в Сеть попали фотографии певицы с дня рождения, который прошел в обстановке строжайшей секретности.
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Пелагея удалила аккаунт в Инстаграме, так что ее поклонникам приходиться узнавать о жизни молодой мамы окольными путями, подписываясь на страницы ее друзей.
Так, недавно фотограф Владимир Широков выложил у себя в блоге снимок, сделанный на дне рождения исполнительницы, которой 14 июля исполнился 31 год.
«Вчерашнее секретное дэрэ нашей Поли (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены — прим. ред.)», — подписал Широков кадр, на котором Пелагея запечатлена в красном платье.
Фанаты не смогли сдержать эмоций и написали под фото множество комплиментов: «Боже!!! Какая Пелагея красивая!!Богиня», «Поля хороша», «Какая же она шикарная. А ее улыбка сводит меня с ума», «Она красотка. Давно ее не видела, даже не сразу узнала», «Вы ее совсем не кормите? Худенькая такая, как тростиночка».
С ними сложно не согласиться, бывшая наставница шоу «Голос» действительно стала еще стройнее, чем была до беременности.