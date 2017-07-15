В Сети появились фото похудевшей Пелагеи с ее «тайного» дня рождения

Пелагея
 

Пелагея. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Пелагея предпочитает держать в тайне подробности своей личной жизни, она крайне редко дает интервью и не гонится за популярностью в соцсетях. Однако на днях в Сеть попали фотографии певицы с дня рождения, который прошел в обстановке строжайшей секретности.

Еще по этой теме

Пелагея удалила аккаунт в Инстаграме, так что ее поклонникам приходиться узнавать о жизни молодой мамы окольными путями, подписываясь на страницы ее друзей.

Так, недавно фотограф Владимир Широков выложил у себя в блоге снимок, сделанный на дне рождения исполнительницы, которой 14 июля исполнился 31 год.

Реклама

«Вчерашнее секретное дэрэ нашей Поли (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены — прим. ред.)», — подписал Широков кадр, на котором Пелагея запечатлена в красном платье.

вчерашнее секретное дэрэ нашей Поли❗️😘🍸🍸🍸...

A post shared by ВЛАДИМИР ШИРОКОВ (@vshirokov) on

Фанаты не смогли сдержать эмоций и написали под фото множество комплиментов: «Боже!!! Какая Пелагея красивая!!Богиня», «Поля хороша», «Какая же она шикарная. А ее улыбка сводит меня с ума», «Она красотка. Давно ее не видела, даже не сразу узнала», «Вы ее совсем не кормите? Худенькая такая, как тростиночка».

С ними сложно не согласиться, бывшая наставница шоу «Голос» действительно стала еще стройнее, чем была до беременности.

Еще по этой теме
Бывшую пассию Телегина затравили фанаты Пелагеи

Бывшую пассию Телегина затравили фанаты Пелагеи

Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Пелагея планирует стать мамой во второй раз

Пелагея планирует стать мамой во второй раз


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

В Сети появилось первое фото дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера Wo&Men

В Сети появилось первое фото дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера

Красавица Миранда Керр наконец поделилась снимками со свадьбы Wo&Men

Красавица Миранда Керр наконец поделилась снимками со свадьбы

Драка в центре Риги: На британского солдата завели дело Новости

Драка в центре Риги: На британского солдата завели дело

Свадьба-скандал: Меладзе - родственник, а Басков... «подарок» Wo&Men

Свадьба-скандал: Меладзе - родственник, а Басков... «подарок»

6 главных мифов о реконструкции груди Wo&Men

6 главных мифов о реконструкции груди

Российские исполнители

Певцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 