ФОТО: Солист Depeche Mode попал в больницу в Минске

Британская поп-рок-группа Depeche Mode отменила концерт в Минске 17 июля из-за болезни одного из членов коллектива, сообщает RT со ссылкой на Facebook группы.

«Мы с сожалением сообщаем, что ввиду болезни одного из членов группы Depeche Mode не смогут выступить сегодня вечером в Минске. В настоящий момент мы рассматриваем все варианты переноса этого концерта на более позднюю дату», — говорится в сообщении.

Между тем РБК стало известно, что

болен оказался вокалист группы Дейв Гаан. Именно из-за его госпитализации с острым кишечным расстройством был сорван концерт.

Информация о госпитализации вокалиста появилась за полтора часа до начала мероприятия.

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#DepecheMode #DaveGahan in #Minsk hospital. Get well soon! A post shared by Depeche Mode Минск, Беларусь (@depechemode.by) on Jul 18, 2017 at 12:35am PDT

При этом организаторы концерта пообещали рассмотреть варианты его переноса и извинились перед поклонниками группы. Музыканты призывают сохранить билеты и ожидать информации о новой дате концерта.

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