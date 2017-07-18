ФОТО: Солист Depeche Mode попал в больницу в Минске

Depeche Mode
 

Depeche Mode. Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Британская поп-рок-группа Depeche Mode отменила концерт в Минске 17 июля из-за болезни одного из членов коллектива, сообщает RT со ссылкой на Facebook группы.

«Мы с сожалением сообщаем, что ввиду болезни одного из членов группы Depeche Mode не смогут выступить сегодня вечером в Минске. В настоящий момент мы рассматриваем все варианты переноса этого концерта на более позднюю дату», — говорится в сообщении.

Между тем РБК стало известно, что

болен оказался вокалист группы Дейв Гаан. Именно из-за его госпитализации с острым кишечным расстройством был сорван концерт.

Информация о госпитализации вокалиста появилась за полтора часа до начала мероприятия.

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#DepecheMode #DaveGahan in #Minsk hospital. Get well soon!

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При этом организаторы концерта пообещали рассмотреть варианты его переноса и извинились перед поклонниками группы. Музыканты призывают сохранить билеты и ожидать информации о новой дате концерта.

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