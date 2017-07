Собчак рассказала правду о гонорарах звезд на свадьбе дочери судьи Хахалевой

Первый признак ,что люди в стране привыкли к посткризисным,новым экономическим реалиям жизни -стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева ,к которой "чисто по дружбе" за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе , еще за 45 тыс евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо-это же открытая информация,в любом агенстве! "а судьи кто?" как говорится,или #завидуеммолча (не понимаю ,где ,кстати ,ей там насчитали 2ляма? Свадьба думаю по реальным ценам уложилась в 500 тысяч долларов. Но для судьи неплохо. Без размаха какого-нибудь Захарченко конечно,так "скромно посидели"...🙈🙈🙈 Но вот врать про "приехали по дружбе" зачем? Все же мы работаем в одной индустрии,и по кодексу профессии никто из тех, кто выступал комментировать ничего не будет,но все же знают директоров этих артистов! И мы все общаемся! Зачем за дураков держать...?:(. Я люблю красивые мероприятия ,но когда на заработанные люди гуляют... И если это правда деньги бывшего мужа ,а не "на судимостях" заработанные,зачем врать про бесплатные выступления:)?

