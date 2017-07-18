Собчак рассказала правду о гонорарах звезд на свадьбе дочери судьи Хахалевой

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Известная российская телеведущая Ксения Собчак не осталась в стороне от обсуждения скандальной свадьбы дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой. В своем Instagram звезда выразила возмущение в связи с заявлениями выступавших на мероприятии артистов, активно опровергающих информацию о получении гонорара в связи со своим участием в роскошном мероприятии. Также она озвучила конкретные суммы, которые, по ее словам, заплатили знаменитостям.

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«Первый признак ,что люди в стране привыкли к посткризисным, новымэкономическим реалиям жизни -стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева ,к которой «чисто по дружбе» за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе , еще за 45 тыс евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо-это же открытая информация,в любом агенстве!» - написала Ксения Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.).

По ее мнению, эта свадьба «уложилась» в 500 тысяч долларов, а не в озвученные ранее СМИ два миллиона.

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«Но для судьи неплохо», - добавила она.

Первый признак ,что люди в стране привыкли к посткризисным,новым экономическим реалиям жизни -стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева ,к которой "чисто по дружбе" за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе , еще за 45 тыс евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо-это же открытая информация,в любом агенстве! "а судьи кто?" как говорится,или #завидуеммолча (не понимаю ,где ,кстати ,ей там насчитали 2ляма? Свадьба думаю по реальным ценам уложилась в 500 тысяч долларов. Но для судьи неплохо. Без размаха какого-нибудь Захарченко конечно,так "скромно посидели"...🙈🙈🙈 Но вот врать про "приехали по дружбе" зачем? Все же мы работаем в одной индустрии,и по кодексу профессии никто из тех, кто выступал комментировать ничего не будет,но все же знают директоров этих артистов! И мы все общаемся! Зачем за дураков держать...?:(. Я люблю красивые мероприятия ,но когда на заработанные люди гуляют... И если это правда деньги бывшего мужа ,а не "на судимостях" заработанные,зачем врать про бесплатные выступления:)?

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

«Но вот врать про «приехали по дружбе» зачем? Все же мы работаем в одной индустрии,и по кодексу профессии никто из тех, кто выступал комментировать ничего не будет,но все же знают директоров этих артистов! И мы все общаемся! Зачем за дураков держать...?:(» - возмутилась Собчак, отметив, что любит красивые мероприятия, »,но когда на заработанные люди гуляют...»

«И если это правда деньги бывшего мужа, а не «на судимостях» заработанные,зачем врать про бесплатные выступления:)?» - подытожила свою публикацию теледива.

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