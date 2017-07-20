СМИ: У 61-летней Натальи Андрейченко появился молодой возлюбленный

 

Фото: facebook.com/Natalya.Andreychenko

После разрыва с мужа Максимилианом Шеллом в 2005 году Наталья Андрейченко долгое время была одна. Однако на днях представители прессы разузнали, что новым избранником 61-летней актрисы стал 42-летний художник и дизайнер Даниэль Поэль. Журналисты пообщались с мужчиной, который поделился подробностями своих отношений со звездой «Мэри Поппинс, до свидания!».

В интервью изданию «Комсомольская правда» Даниэль Поэль признался, что всегда восхищался Натальей Андрейченко. Как утверждает актриса, они с дизайнером нашли контакт друг с другом буквально за одну минуту.

«Нас разделяет расстояние, но это нас ничуть не смущает. Недавно Наташа приезжала ко мне из Мексики на выставку и осталась у меня на три дня. Это были три счастливых дня!» —

поделился с журналистами Даниэль.

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Поэль не скрывает, что у них с Андрейченко особенные отношения, но пока он не хочет торопиться.

«Редко бывает в жизни, когда находишь человека, с которым можно разговаривать до бесконечности. Вот мы с Наташей как раз нашли друг друга», — заявил Даниэль.

Дизайнер счастлив, что может оказывать актрисе знаки внимания, которые она, по его словам, принимает.

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