ВИДЕО: Вайкуле сообщила, что Лагутенко постигло несчастье

Илья Лагутенко
 

Илья Лагутенко. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Любовь Шафро


Сегодня в Юрмале открывается третий Международный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Музыкальный праздник продлится четыре дня и соберет на сцене концертного зала «Дзинтари» 70 артистов из 11 стран мира. Среди заявленных исполнителей был и лидер российской рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, но, как рассказала Лайма, ему пришлось отменить поездку на фестиваль.

Еще по этой теме

«Господин Лагутенко повредил лицо, и вместо него его песню буду петь я», - сообщила на пресс-конференции Вайкуле. Также певица отметила, что от участия в фестивале был вынужден отказаться и актер Геннадий Хазанов.

«У него тоже проблемы, будем с вами так считать, что связанные с театром, все ведь мы под богом ходим», — пояснила она.

Реклама

Также хозяйка «Рандеву» сообщила, что

зрителей ожидает много приятных сюрпризов, но в подробности вдаваться не стала.

Напомним, что фестиваль пройдет в «Дзинтари» с 20 по 23 июля.

На сцене легендарного концертного зала выступят местные и зарубежные звезды: Кристина Ополайс, Валерий Сюткин, Лолита, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Хибла Герзмава, Елена Ваенга, Время и Стекло, Леонид Агутин, Интарс Бусулис, Потап и Настя, Айя Андреева, Dagamba и многие другие.

Пресс-конференция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Фото: Пресс-конференция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"0

Еще по этой теме
ФОТО: А вы помните ее такой? Как Лайма Вайкуле выглядела на заре карьеры

ФОТО: А вы помните ее такой? Как Лайма Вайкуле выглядела на заре карьеры

ВИДЕО: Вайкуле спела на латышском в эфире российского канала

ВИДЕО: Вайкуле спела на латышском в эфире российского канала

Лайма Вайкуле по-соседски сходила в гости к президенту Латвии

Лайма Вайкуле по-соседски сходила в гости к президенту Латвии



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 44900 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 79500 EUR

reklama.vesti.lv

Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль Wo&Men

Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль

Принц Гарри хочет снять с себя королевские обязанности Wo&Men

Принц Гарри хочет снять с себя королевские обязанности

У берегов Эстонии произошло землетрясение Новости

У берегов Эстонии произошло землетрясение

То, что запечатлела уличная камера, взбудоражило всю Сеть! Hi-Tech

То, что запечатлела уличная камера, взбудоражило всю Сеть!

Какими мобильными приложениями пользуются министры Hi-Tech

Какими мобильными приложениями пользуются министры

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
TĪKLA SPECIĀLISTS
TĪKLA SPECIĀLISTS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
http://alkoutlet.lv

Темы

 