ВИДЕО: Вайкуле сообщила, что Лагутенко постигло несчастье

Сегодня в Юрмале открывается третий Международный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Музыкальный праздник продлится четыре дня и соберет на сцене концертного зала «Дзинтари» 70 артистов из 11 стран мира. Среди заявленных исполнителей был и лидер российской рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, но, как рассказала Лайма, ему пришлось отменить поездку на фестиваль.

«Господин Лагутенко повредил лицо, и вместо него его песню буду петь я», - сообщила на пресс-конференции Вайкуле. Также певица отметила, что от участия в фестивале был вынужден отказаться и актер Геннадий Хазанов.

«У него тоже проблемы, будем с вами так считать, что связанные с театром, все ведь мы под богом ходим», — пояснила она.

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Также хозяйка «Рандеву» сообщила, что

зрителей ожидает много приятных сюрпризов, но в подробности вдаваться не стала.

Напомним, что фестиваль пройдет в «Дзинтари» с 20 по 23 июля.

На сцене легендарного концертного зала выступят местные и зарубежные звезды: Кристина Ополайс, Валерий Сюткин, Лолита, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Хибла Герзмава, Елена Ваенга, Время и Стекло, Леонид Агутин, Интарс Бусулис, Потап и Настя, Айя Андреева, Dagamba и многие другие.























































































Aizvērt Пресс-конференция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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