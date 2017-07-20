СМИ: Певец Стиви Уандер женился третий раз

Американский исполнитель и лауреат премии Grammy Стив Уандер женился третий раз, передает People. Супругой 67-летнего музыканта стала его 42-летняя партнерша Томика Робин.

Церемония бракосочетания состоялась в прошедшие выходные в Лос-Анджелесе.

«Это была прекрасная свадьба. Церемония получилась роскошной и очень романтичной. Были знаменитые гости, в том числе Джон Ледженд», - отметил инсайдер.

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По его словам, в церемонии принимали участие все дети Уандера, поскольку тот придает очень большое значение семейным ценностям. Известно, что у исполнителя в настоящее время девять детей, и двое - от нынешней жены.

На мероприятии для гостей выступали Ашер, Фаррелл Уильямс, Babyface и другие артисты.