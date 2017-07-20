Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство

Певец группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством, пишет TMZ. Как сообщили источники в правоохранительных органах, музыкант утром (в 19 часов латв.) в четверг, 20 июля, был найден мертвым в частной резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в Лос-Анджелесе.

Вокалист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство. Изначально об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники. Затем информацию подтвердил сотрудник местных правоохранительных органов, сообщает AP.

Музыкант покончил с собой в личной резиденции Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Его тело обнаружили примерно в девять утра по местному времени.

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По данным TMZ, в последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Ранее Беннингтон говорил, что хотел совершить самоубийство из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в городе Финикс штата Аризона. В юности он участвовал во многих музыкальных коллективах, но самым заметным из них стала группа Grey Daze, к которой он присоединился в 1993 году. Вместе с Честером Беннингтоном группа записала два полноценных альбома.

В 1997 году Беннингтон принял приглашение Майка Шиноды и стал вокалистом Linkin Park. С первого альбома Hybrid Theory группа стремительно начала набирать популярность. На данный момент на счету коллектива девять альбомов и самые высокие музыкальные награды, в том числе «Грэмми».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Источник TMZ

Самый известный альбом группы — «Meteora», также Linkin Park известна по таким песням, как «Faint», «In The End», «Crawling», «Numb», «Breaking The Habit».