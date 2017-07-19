Интрига: что связывает Ирину Шейк и Тимати?

Всемирно известная супермодель российского происхождения Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram снимок с рэпером Тимати.

«Татары идут», - подписала она снимок, намекая на то, что в ее жилах течет, в том числе, и татарская кровь.

Татары идут..... 🤣fun day at work with @timatiofficial Публикация от irinashayk (@irinashayk) Июл 19 2017 в 5:17 PDT

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Тимати также разместил у себя в аккаунте снимок с моделью, указав на то, что Ирина Шейк замужем за голливудским актером Брэдли Купером.

«Как можно взять и два раза подряд не оставить нашим пацанам ни одного шанса», - написал он в своем комментарии к снимку.

Как можно взять и вот так вот, два раза подряд, не оставить нашим пацанам ни одного шанса ?! @irinashayk 🇷🇺😩 Публикация от Black Star (@timatiofficial) Июл 19 2017 в 4:24 PDT

Подписчики знаменитостей тут же пришли к выводу о том, что Ирина Шейк и Тимати сейчас работают над совместным проектом. Однако нашлись и те, кто заподозрил романтические отношения между звездами.

























Aizvērt Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS AFP/REUTERS







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