Интрига: что связывает Ирину Шейк и Тимати?

Ирина Шейк
 

Ирина Шейк. Фото: REUTERS/Scanpix

Всемирно известная супермодель российского происхождения Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram снимок с рэпером Тимати.

«Татары идут», - подписала она снимок, намекая на то, что в ее жилах течет, в том числе, и татарская кровь.

Татары идут..... 🤣fun day at work with @timatiofficial

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

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Тимати также разместил у себя в аккаунте снимок с моделью, указав на то, что Ирина Шейк замужем за голливудским актером Брэдли Купером.

«Как можно взять и два раза подряд не оставить нашим пацанам ни одного шанса», - написал он в своем комментарии к снимку.

Подписчики знаменитостей тут же пришли к выводу о том, что Ирина Шейк и Тимати сейчас работают над совместным проектом. Однако нашлись и те, кто заподозрил романтические отношения между звездами.

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