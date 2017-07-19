Интрига: что связывает Ирину Шейк и Тимати?

Всемирно известная супермодель российского происхождения Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram снимок с рэпером Тимати.
«Татары идут», - подписала она снимок, намекая на то, что в ее жилах течет, в том числе, и татарская кровь.
Тимати также разместил у себя в аккаунте снимок с моделью, указав на то, что Ирина Шейк замужем за голливудским актером Брэдли Купером.
«Как можно взять и два раза подряд не оставить нашим пацанам ни одного шанса», - написал он в своем комментарии к снимку.
Подписчики знаменитостей тут же пришли к выводу о том, что Ирина Шейк и Тимати сейчас работают над совместным проектом. Однако нашлись и те, кто заподозрил романтические отношения между звездами.Еще по этой теме