СМИ: Певец Николай Носков тяжело болен

Как сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на пожелавший остаться анонимным источник, у известного российского певца Николая Носкова диагностировано серьезное заболевание.

По информации собеседника, исполнитель «смертельно болен», а спасти его может только «чудо».

Какие-либо подробности о болезни артиста не раскрываются. Однако в соцсетях появилось множество слухов о состоянии здоровья Николая Носкова.

Так, некий осведомитель со ссылкой на бывшего коллегу певца погруппе «Парк Горького» Александра Маршала, заявил, что все «очень плохо», а один из зрителей, пришедший на юбилейный концерт Носкова прошлой осенью в Москве, заявил, что тот «сильно похудел, а ноги его буквально подкашивались».

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Официальный представитель артиста, в свою очередь, подтвердила болезнь Николая Носкова, однако отметила, что он близок к выздоровлению.

«Николай болен. На данный момент он находится на лечении в одной из лучших российских клиник. Диагноз серьезный, но самое главное, что он стремительно идет на поправку. За его жизнь борются высококвалифицированные специалисты», – отметила она.

Как сообщалось ранее, минувшей весной в СМИ появилась информация о том, что Николай Носков был доставлен с инсультом в подмосковный госпиталь «Лапино».

Спустя некоторое время представители певца рассказали, что его готовят к удалению тромба в шейном отделе. Также был отложен запланированный на апрель концертный тур певца по Поволжью.

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