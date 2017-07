С утра прострелило спину в области загривка, попросил жену сделать массаж 😂 #ВолшебныеРукиЛюбимой #талантливыйчеловекталантливвовсем #максимгалкин #аллапугачева #массаж

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 21, 2017 at 9:41am PDT