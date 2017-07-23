ВИДЕО: Елена Ваенга рассказала историю знакомства с Лаймой Вайкуле

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Российская певица Елена Ваенга дорожит и гордится дружбой с латвийской дивой Лаймой Вайкуле, поэтому и в этом году приехала выступить на фестивале «Рандеву» в концертном зале «Дзинтари». Тем более, что здесь у нее немало поклонников, а сама Прибалтика певице нравится. Передаче «Все Всегда Везде» Елена рассказала, как произошло их с Лаймой знакомство.

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