Злой рок «Иванушки International»: Умерла родная сестра Андрея Григорьева-Аполлонова

Не стало Юли Григорьевой-Апполоновой.Юлечка,земля тебе пухом.🙏Многие поклонницы группы знают сестру Андрея,она была ребятам и поклонницам второй мамой.Лично я ,всегда глядя на Юлю, хотела такую подругу-легкую,веселую,добрую,даже издалека чувствуется свет и тепло...Слишком рано и неожиданно...@ryrik @andreyallright держитесь,мы с Вами.#юлягригорьеваапполонова#иванушки#иванушкиinternational

