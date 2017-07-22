Злой рок «Иванушки International»: Умерла родная сестра Андрея Григорьева-Аполлонова

Андрей Григорьев-Аполлонов
 

Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Молодая женщина скончалась при невыясненных обстоятельствах. О скоропостижной смерти Юлии Григорьевой-Аполлоновой в своих социальных сетях сообщают знакомые близкого человека солиста группы «Иванушки International».

Скорбная новость пришла субботним утром. У солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова умерла родная сестра Юлия. Молодой женщины не стало накануне.

Обстоятельства ее кончины сейчас выясняются. Известно, что старшая сестра Андрея Григорьева-Аполлонова страдала астмой.

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Не стало Юли Григорьевой-Апполоновой.Юлечка,земля тебе пухом.🙏Многие поклонницы группы знают сестру Андрея,она была ребятам и поклонницам второй мамой.Лично я ,всегда глядя на Юлю, хотела такую подругу-легкую,веселую,добрую,даже издалека чувствуется свет и тепло...Слишком рано и неожиданно...@ryrik @andreyallright держитесь,мы с Вами.#юлягригорьеваапполонова#иванушки#иванушкиinternational

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О смерти Юлии Григорьевой-Аполлоновой в своих микроблогах сообщают друзья и знакомые молодой женщины. Они в ужасе от того, что произошло. Скоропостижный уход из жизни близкой родственницы солиста группы «Иванушки International» поверг окружение певца в настоящий шок.

Одним из первых о кончине 51-летней Юлии Григорьевой-Аполлоновой сообщил ее супруг, Андрей Григорьев-Аполлонов-младший. Два года назад влюбленные сыграли свадьбу, и мужчина взял фамилию своей жены.

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Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера возвращаясь с другом из спортзала идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришёл домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена. О прощании и прочих организационных моментах с кладбищем напишу в следующем посте.. #rip #юлягригорьеваапполонова #иванушки

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«Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера, возвращаясь с другом из спортзала, идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришел домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена», - написал мужчина в микроблоге.

Все, кто знал Юлию Григорьеву-Аполлонову, скорбят о ее безвременном уходе и говорят о том, каким замечательным, добрым и светлым человеком была эта женщина. Посты памяти сестры солиста группы «Иванушки International» друзья и поклонники размещают с хештегом #юлягригорьеваапполонова.

«С трудом верю, что Юли уже нет... Соболезную всем друзьям, близким... Покойся с миром», - написала певица Сати Казанова. Она также разместила скорбную новость о кончине Юлии в своем микроблоге.

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Не так давно Юлия Григорьева-Аполлонова и ее супруг Андрей отметили годовщину семейной жизни. 10 июня 2015 года сестра певца вышла замуж за возлюбленного, с которым до этого 15 лет прожила в гражданском браке. Отношения пара зарегистрировала в Сочинском загсе. Брат Юлии Андрей Григорьев-Аполлонов принимал активное участие в организации свадьбы любимой сестры, с которой у него были очень теплые отношения. Женщина работала костюмером в его группе.


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