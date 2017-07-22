Киркоров отказался извиняться перед обвинившими его в свинстве жителями Ялты

Филипп Киркоров
 

Филипп Киркоров. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Певец Филипп Киркоров не собирается приносить извинения жителям Ялты, которые выразили свое возмущение из-за фур исполнителя на набережной. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский.

«Он не будет извиняться и комментариев по этой теме давать не будет», — сказал он.

21 июля сообщалось, что ялтинцы недовольны тем, что на набережной стоят грузовики с необходимым для выступления Киркорова оборудованием. Фуры находились в районе переулка Черноморский, закрыв горожанам доступ к скамейкам.

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«Какое огромное свинство! Хотя и это не предел. Мог бы вообще перегородить набережную», — говорит местная жительница.

По словам депутата горсовета Олега Пихтирёва, на этой неделе была окончена работа по замене плитки. «Вся работа коту под хвост! А обида работников, меняющих плитку на солнцепеке? А выброшенные бюджетные деньги?» — посетовал он.

Выступление Киркорова состоялось в тот же день в концертном зале «Юбилейный», возле которого, как пишет «Ялта 24», есть парковка, где могли бы разместиться все грузовики артиста. Однако туда поставили только два микроавтобуса певца, остальную часть заняли другие машины.

Киркоров приехал в Крым в рамках масштабного тура «Я».


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