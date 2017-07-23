«Отдыхаем как положено»: Пугачева и Галкин впервые посетили фестиваль Вайкуле

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

22 июля в «Дзинтари» прошел уже третий концерт в рамках фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». На сцене выступили Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лолита, A'Studio, Владимир Винокур, Аркадий Укупник и другие. В числе почетных гостей фестиваля впервые была Алла Пугачева с Максимом Галкиным, которые, несомненно, привлекли всеобщее внимание.

Примадонна с супругом расположились в центре зала, откуда наслаждались концертом.

Артисты активно реагировали на выступления коллег, аплодируя и подпевая.

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После первого отделения звездная пара пришла за кулисы поприветствовать группу A'studio, после чего отправились в гримерные к артистам, чтобы без суеты пообщаться и поделиться впечатлениями.

На вопрос журналистов, как они с Галкиным проводят время в Юрмале, Пугачева ответила: «Отдыхаем как положено».

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