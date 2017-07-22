Пользователи Сети в восторге от растяжки 17-летней дочери Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева
 

Лариса Гузеева. Фото: COVI/Scanpix

58-летняя Лариса Гузеева не скрывает от поклонников, что гордится успехами своих детей. Время от времени телеведущая посвящает трогательные посты сыну и дочери в Инстаграме и публикует их фотографии. На днях звезда шоу «Давай поженимся!» поделилась с фанатами свежим снимком 17-летней Ольги, на котором она демонстрирует свою гибкость.

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Дочь Ларисы Гузеевой — креативная девушка, которая часто экспериментирует со своей внешностью.

Не так давно поклонники телеведущей восхищались снимками Ольги в образе гейши. А теперь у них появился новый повод для восторгов: Гузеева опубликовала у себя в Инстаграме кадры, на которых ее наследница демонстрирует прекрасную физическую форму.

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На одной из фотографий Ольга вступает в спарринг со своим приятелем по имени Сергей, а на другой — показывает отличную растяжку.

Лелька с другом Сергеем

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Фанатам ведущей телепроекта «Давай поженимся!» очень понравились эти кадры, и они оценили умения Ольги.

«Вот девочка дает! Молодчина! Себя в обиду не даст. Вся в маму, сила характера видна», «Какой изящный взмах ноги», «Растяжка не хуже чем у Волочковой (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — написали фолловеры. Напомним, что Ольгу Лариса Гузеева родила в 2000 году в браке с Игорем Бухаровым. Судя по всему, девушка, которая растет настоящей бунтаркой, действительно унаследовала от мамы ее сильный характер.


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