Галкин о Пугачевой: Я хотел познакомиться со звездой, а влюбился в человека

Алла Пугачева и Максим Галкин
 

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Шоумен и телеведущий Максим Галкин в интервью откровенно рассказал, как произошло его знакомство с нынешней супругой, а по совместительству Примадонной российской эстрады.

Еще по этой теме

"Впервые мы встретились в 2001 году на фестивале "Славянский базар" в Витебске. Знаете, когда увиделись в первый раз, я хотел познакомиться с Аллой, как хотят этого все поклонники ее творчества. И на танец пригласил, интересуясь ею, как личностью. Только после этого танца, узнав ее поближе, я влюбился и начались другие отношения.

В июле Алла почувствовала мой взгляд. Она была в жюри фестиваля - я вошел, сел и впился в нее взглядом. Она это почувствовала. Изначально я хотел познакомиться со звездой, а потом влюбился в человека.

Я до сих пор являюсь поклонником того, что она делает. Только это все остается на втором плане.

Бывает, что услышав ее песню или увидев альбом я смотрю со стороны - рядом со мной живет настоящая легенда. Но это никак не связано с нашим бытом", - рассказал Максим в интервью журналу Ieva.

Реклама

«Есть фанатики, которые хотят прикоснуться и быть рядом со своим кумиром - у них в голове какой-то выдуманный образ. Я не живу с образом», - считает супруг Примадонны.

Напомним, звездная российская пара вместе с детьми Лизой и Гарри второй месяц отдыхают в Юрмале.

Полное интервью с Максимом Галкиным читайте в свежем выпуске журнала Ieva.

Еще по этой теме
Фото из Юрмалы: Галкин показал Пугачеву в купальнике

Фото из Юрмалы: Галкин показал Пугачеву в купальнике

ФОТО: Максим Галкин прогулялся с семьей по пляжу Юрмалы

ФОТО: Максим Галкин прогулялся с семьей по пляжу Юрмалы

ВИДЕО: Максим Галкин учит детей выговарить слово «Рига»

ВИДЕО: Максим Галкин учит детей выговарить слово «Рига»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 239000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Ādaži, 950000 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR

reklama.vesti.lv

Задорная южнокорейская пенсионерка прославилась в Сети Wo&Men

Задорная южнокорейская пенсионерка прославилась в Сети

Нудисты самовольно захватывают пляжи Новости

Нудисты самовольно захватывают пляжи

Срок выхода нового iPhone под угрозой Hi-Tech

Срок выхода нового iPhone под угрозой

Ученые связали длительный сон с кошмарами Hi-Tech

Ученые связали длительный сон с кошмарами

Yincool fashion weekend: Кета Гутмане, Lu Kun, Cime и другие... Wo&Men

Yincool fashion weekend: Кета Гутмане, Lu Kun, Cime и другие...

Российские исполнители

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 