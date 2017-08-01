Галкин о Пугачевой: Я хотел познакомиться со звездой, а влюбился в человека

Шоумен и телеведущий Максим Галкин в интервью откровенно рассказал, как произошло его знакомство с нынешней супругой, а по совместительству Примадонной российской эстрады.

"Впервые мы встретились в 2001 году на фестивале "Славянский базар" в Витебске. Знаете, когда увиделись в первый раз, я хотел познакомиться с Аллой, как хотят этого все поклонники ее творчества. И на танец пригласил, интересуясь ею, как личностью. Только после этого танца, узнав ее поближе, я влюбился и начались другие отношения.

В июле Алла почувствовала мой взгляд. Она была в жюри фестиваля - я вошел, сел и впился в нее взглядом. Она это почувствовала. Изначально я хотел познакомиться со звездой, а потом влюбился в человека.

Я до сих пор являюсь поклонником того, что она делает. Только это все остается на втором плане.

Бывает, что услышав ее песню или увидев альбом я смотрю со стороны - рядом со мной живет настоящая легенда. Но это никак не связано с нашим бытом", - рассказал Максим в интервью журналу Ieva.

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«Есть фанатики, которые хотят прикоснуться и быть рядом со своим кумиром - у них в голове какой-то выдуманный образ. Я не живу с образом», - считает супруг Примадонны.

Напомним, звездная российская пара вместе с детьми Лизой и Гарри второй месяц отдыхают в Юрмале.

Полное интервью с Максимом Галкиным читайте в свежем выпуске журнала Ieva.

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