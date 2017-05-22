Певец Данко усомнился в родстве с тяжелобольной дочерью

 

Фото: скриншот видео

На днях 47-летний Данко стал героем нового выпуска шоу «На самом деле». В студии Дмитрия Шепелева артист признался, что не уверен в том, что 2-летняя Агата — его дочь. Мужчина уже довольно давно начал сомневаться в верности своей избранницы Натальи Устиненко.

В 2014 году Данко (Александр Фадеев, — прим. ред.) стал отцом во второй раз. Сразу после рождения маленькой Агате поставили диагноз — ДЦП.

Позднее певец неоднократно признавался, что ему не раз предлагали отказаться от ребенка, но они с возлюбленной не собирались слушать пессимистичные прогнозы врачей.

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Данко часто делится в своем Инстаграме успехами своей младшей дочери, но на днях стало понятно, что артист очень давно сомневается в своем отцовстве.

#агатаневиновата @agatanevinovata @sofya_fadeeva.ballet_girl Кавалеристы в Чехии.

Публикация от Данко (@danko_star)

@agatanevinovata #агатаневиновата Я есть.

Публикация от Данко (@danko_star)

Данко и его возлюбленная Наталья Устиненко стали героями программы «На самом деле».

В эфире артист признался, что не доверяет своей второй половине.

«До меня у Наташи был мужчина, очень известный иностранец, миллиардер», — сообщил певец, взглянув на Устиненко с подозрением. Как оказалось, за 15 лет совместной жизни Наталья успела привыкнуть к ревности и претензиям.

К слову у возлюбленной артиста также есть поводы подозревать, что он не был ей верен. Оказалось, что роман с Даной Борисовой певец крутил во время беременности Устиненко.

В итоге Данко все же настоял на ДНК-тесте, который в итоге показал, что артист является биологическим отцом маленькой Агаты.

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