ФОТО: 32-летняя жена Цекало смело поражает стройностью после третьих родов

Александр Цекало с супругой Викторией
 

Александр Цекало с супругой Викторией. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Не так давно в Сети появились слухи о том, что младшая сестра 35-летней Веры Брежневой, 32-летняя Виктория Галушка, стала мамой в третий раз. На днях же певица выложила в свой фотоблог новый снимок с родственницей, на котором та позирует в купальнике и выглядит так, будто вовсе и не рожала.

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25 июля Вера Брежнева выложила в Инстаграм новое фото, сделанное во время отдыха в Италии.

💙💙 #сестры #sisters #sorelle #italy #vacation

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На нем поп-исполнительница позирует на яхте в открытом море вместе с 32-летней сестрой Викторией, которая, по слухам, совсем недавно стала мамой в третий раз.

Однако судя по новому снимку, супруге Александра Цекало удалось в стремительные сроки вернуть себе стройность после родов, благодаря чему она уже может смело позволить себе позировать в купальнике, выгодно подчеркивающем ее тонкую талию.

К слову, по всей видимости, девушкам из этой семьи с фигурами повезло от природы, ведь в свое время Вера Брежнева пришла в форму после рождения обеих дочерей так же стремительно, как и сейчас Виктория.

❤ #love #family #sisters #4 #happy

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