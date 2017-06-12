ФОТО: 32-летняя жена Цекало смело поражает стройностью после третьих родов

Не так давно в Сети появились слухи о том, что младшая сестра 35-летней Веры Брежневой, 32-летняя Виктория Галушка, стала мамой в третий раз. На днях же певица выложила в свой фотоблог новый снимок с родственницей, на котором та позирует в купальнике и выглядит так, будто вовсе и не рожала.
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25 июля Вера Брежнева выложила в Инстаграм новое фото, сделанное во время отдыха в Италии.
На нем поп-исполнительница позирует на яхте в открытом море вместе с 32-летней сестрой Викторией, которая, по слухам, совсем недавно стала мамой в третий раз.
Однако судя по новому снимку, супруге Александра Цекало удалось в стремительные сроки вернуть себе стройность после родов, благодаря чему она уже может смело позволить себе позировать в купальнике, выгодно подчеркивающем ее тонкую талию.
К слову, по всей видимости, девушкам из этой семьи с фигурами повезло от природы, ведь в свое время Вера Брежнева пришла в форму после рождения обеих дочерей так же стремительно, как и сейчас Виктория.
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