Сколько на самом деле зарабатывают российские звезды на корпоративах

Ольга Бузова
 

Ольга Бузова. Фото: Sputnik/Scanpix

Не секрет, что большую часть прибылей российских звезд составляют не доходы с продажи треков или альбомов, а гонорары за выступления на частных и корпоративных мероприятиях. «Ценник» у каждой знаменитости разный, и на днях в Сети появилась информация о вознаграждениях самых желанных гостей корпоративов и своеобразный рейтинг их желанности. Новостью стало то, что начинающей певице Ольге Бузовой удалось обойти не только таких «мастодонтов» шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Алла Пугачева и многих других, но и свою бывшую коллегу по «Дому-2» Ксению Собчак.

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Недавно директор концертного отдела «Кремль концерн» Сергей Лавров побеседовал с корреспондентом газеты «Комсомольская правда».

В интервью эксперт назвал наиболее востребованных, а также самых дорогих исполнителей российской эстрады, приглашаемых на корпоративы.

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По словам Лаврова, неожиданно для всех начинающая певица Ольга Бузова перехватила пальму первенства и стала самой заказываемой артисткой.

«Сейчас у нас самая часто заказываемая звезда — Ольга Бузова, — говорит Сергей Лавров. — Раньше клиенты про нее даже не спрашивали. Но стоило Ольге развестись с футболистом Дмитрием Тарасовым, а потом запеть, как она стала королевой корпоративов», —

рассказал эксперт в интервью.

По заверениям директора концертного отдела, исполнительница просит около 1 миллиона рублей за частный концерт.

Правда, Лавров отметил, что Ольга не всегда поет на корпоративах — иногда ее просят просто посетить мероприятие. А вот самой дорогой знаменитостью, как мы и думали, Лавров назвал Аллу Пугачеву.

По словам эксперта, сейчас Примадонна «вся в семье и детях», и выступает нечасто. Потому ее «ценник» взлетел до рекордных 17 миллионов рублей за выступление. У бывшего супруга Аллы Борисовны тоже все в порядке.

Несмотря на то, что Филипп Киркоров увеличил сумму своего гонорара почти в два раза (около 7 миллионов рублей за корпоратив), у него нет отбоя от клиентов.

Сергей Лавров также отметил, что сейчас не так много работы у звезд 90-х. Такие певицы, как Татьяна Овсиенко и Алена Апина, уже не пользуются былой популярностью.


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