Сколько на самом деле зарабатывают российские звезды на корпоративах

Не секрет, что большую часть прибылей российских звезд составляют не доходы с продажи треков или альбомов, а гонорары за выступления на частных и корпоративных мероприятиях. «Ценник» у каждой знаменитости разный, и на днях в Сети появилась информация о вознаграждениях самых желанных гостей корпоративов и своеобразный рейтинг их желанности. Новостью стало то, что начинающей певице Ольге Бузовой удалось обойти не только таких «мастодонтов» шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Алла Пугачева и многих других, но и свою бывшую коллегу по «Дому-2» Ксению Собчак.
- Звездные гости «Рандеву» делятся впечатлениями - о Лайме, о фестивале, о Юрмале вчера
- ФОТО: Что публикуют в соцсетях звездные гости Юрмалы? 24 июля 2017 г.
- ФОТО: Как звезды проводят время в Юрмале 21 июля 2017 г.
- Кэти Перри получит рекордный гонорар за участие в популярном шоу 26 мая 2017 г.
- Закулисье «Голоса»: гонорары, личные драмы и другие секреты проекта 2 ноября 2016 г.
Недавно директор концертного отдела «Кремль концерн» Сергей Лавров побеседовал с корреспондентом газеты «Комсомольская правда».
В интервью эксперт назвал наиболее востребованных, а также самых дорогих исполнителей российской эстрады, приглашаемых на корпоративы.
По словам Лаврова, неожиданно для всех начинающая певица Ольга Бузова перехватила пальму первенства и стала самой заказываемой артисткой.
«Сейчас у нас самая часто заказываемая звезда — Ольга Бузова, — говорит Сергей Лавров. — Раньше клиенты про нее даже не спрашивали. Но стоило Ольге развестись с футболистом Дмитрием Тарасовым, а потом запеть, как она стала королевой корпоративов», —
рассказал эксперт в интервью.
По заверениям директора концертного отдела, исполнительница просит около 1 миллиона рублей за частный концерт.
Правда, Лавров отметил, что Ольга не всегда поет на корпоративах — иногда ее просят просто посетить мероприятие. А вот самой дорогой знаменитостью, как мы и думали, Лавров назвал Аллу Пугачеву.
По словам эксперта, сейчас Примадонна «вся в семье и детях», и выступает нечасто. Потому ее «ценник» взлетел до рекордных 17 миллионов рублей за выступление. У бывшего супруга Аллы Борисовны тоже все в порядке.
Несмотря на то, что Филипп Киркоров увеличил сумму своего гонорара почти в два раза (около 7 миллионов рублей за корпоратив), у него нет отбоя от клиентов.
Сергей Лавров также отметил, что сейчас не так много работы у звезд 90-х. Такие певицы, как Татьяна Овсиенко и Алена Апина, уже не пользуются былой популярностью.